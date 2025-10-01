USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»

Эльмир Алиев, отдел спорта
19:18 786

Сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 2-го тура Лиги чемпионов между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и чемпионом Дании «Копенгагеном».

Игру будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с рефери турецкого происхождения Сердаром Гезюбюйуком.

«Карабах» произвел фурор в 1-м туре, одержав в Лиссабоне волевую победу над «Бенфикой» - 3:2. «Копенгаген» сыграл дома вничью (2:2) с леверкузенским «Байером».

«Карабах» и «Копенгаген» ранее встречались четыре раза. Много лет назад, на Кубке кубков сезона 1998/99 датчане дважды разгромили агдамцев - 6:0, 4:0.

Азербайджанская команда ответила через 19 лет, когда в раунде плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух встреч прошла «Копенгаген» (1:0, 1:2) и впервые в истории пробилась в основную стадию турнира.

Интересно, что азербайджанские и датские клубы, помимо этих четырех матчей, никогда не встречались в еврокубках. 

«Копенгаген» попадал в основные турниры Лиги чемпионов значительно чаще «Карабаха», а именно семь раз - в сезонах 2006/07, 2010/11, 2013/14, 2016/17, 2022/23, 2023/24 и нынешнем. Команда трижды играла в 1/8 финала Лиги (Кубка) чемпионов и один раз пробивалась в четвертьфинал Лиги Европы.

Перед сегодняшним игровым днем «Карабах» занимает в Лиге чемпионов 13-е место, а «Копенгаген» - 24-е.

Параллельно матчу «Карабах» - «Копенгаген» в Брюсселе состоится игра между бельгийским «Юнионом» и английским «Ньюкаслом».

А в 23:00 по бакинскому времени сыграют: 

«Арсенал» (Англия) - «Олимпиакос» (Греция) 

«Байер» (Германия) - ПСВ (Нидерланды) 

«Вильярреал» (Испания) - «Ювентус» (Италия) 

«Наполи» (Италия) - «Спортинг» (Португалия) 

«Монако» (Франция) - «Манчестер Сити» (Англия) 

«Боруссия» (Германия) - «Атлетик» (Испания)

«Барселона» (Испания) - «ПСЖ» (Германия).

Напомним результаты вчерашнего дня:

«Аталанта» (Италия) - «Брюгге» (Бельгия) - 2:1

«Кайрат» (Казахстан) - «Реал» (Испания) - 0:5

«Атлетико» (Испания) - «Айнтрахт» (Германия) - 5:1

«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 2:2

«Челси» (Англия) - «Бенфика» (Португалия) - 1:0

«Галатасарай» (Турция) - «Ливерпуль» (Англия) - 1:0

«Интер» (Италия) - «Славия» (Чехия) - 3:0

«Марсель» (Франция) - «Аякс» (Нидерланды) - 4:0

«Пафос» (Кипр) - «Бавария» (Германия) - 1:5

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

