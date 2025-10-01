USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Пашинян обрушился на дашнаков

19:19 605

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и депутат от оппозиционной фракции «Армения», член партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян вступили в резкий спор в ходе правительственного часа в парламенте. Об этом пишут армянские СМИ.

Манукян, в частности, поставил под сомнение достоверность официальной информации, связанной с Вашингтонской декларацией, подписанной 8 августа лидерами Азербайджана и Армении в присутствии президента США. Кроме того, он выразил сомнение в существовании списка спонсоров правящей партии «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян.

«Вы меня обвинили во лжи. Я хочу воспользоваться случаем и обвинить во лжи вас. За последние 7 лет вы 87 раз призвали к свершению революции. После подписания Вашингтонской декларации и обнародования мирного договора вы не сделали такого призыва. Что вы делаете в парламенте, если все так плохо?» — заявил Пашинян.

При этом он указал, что представитель дашнакской партии не сказал ничего нового.

«Выходите на площади, совершайте революцию. Зачем вы пришли и сели на эти мягкие стулья? Встаньте и больше не садитесь! Уходите! Что вы здесь делаете? Где ваши массы, революция? Вы смирились со всем этим? Не стыдно? Сидите здесь, ездите в командировки...» – добавил премьер-министр.

Пашинян также призвал «Дашнакцутюн» обнародовать список своих спонсоров. По его словам, партия занимается не политикой, а конспиративной деятельностью.

«Я предполагаю, что из бюджетов некоторых зарубежных стран вас финансируют саквояжами... У вас есть зарплата, которую получаете, возможно, не только от Республики Армения», – подчеркнул он.

Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
19:36 323
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
19:18 789
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 1209
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2451
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 735
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2258
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2693
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 4895
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 5455
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9969
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп; все еще актуально
12:24 5561

ЭТО ВАЖНО

Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
19:36 323
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
19:18 789
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 1209
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2451
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 735
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2258
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2693
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 4895
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 5455
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9969
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп; все еще актуально
12:24 5561
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться