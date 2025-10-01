Пашинян обрушился на дашнаков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и депутат от оппозиционной фракции «Армения», член партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян вступили в резкий спор в ходе правительственного часа в парламенте. Об этом пишут армянские СМИ.

Манукян, в частности, поставил под сомнение достоверность официальной информации, связанной с Вашингтонской декларацией, подписанной 8 августа лидерами Азербайджана и Армении в присутствии президента США. Кроме того, он выразил сомнение в существовании списка спонсоров правящей партии «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян.

«Вы меня обвинили во лжи. Я хочу воспользоваться случаем и обвинить во лжи вас. За последние 7 лет вы 87 раз призвали к свершению революции. После подписания Вашингтонской декларации и обнародования мирного договора вы не сделали такого призыва. Что вы делаете в парламенте, если все так плохо?» — заявил Пашинян.

При этом он указал, что представитель дашнакской партии не сказал ничего нового.

«Выходите на площади, совершайте революцию. Зачем вы пришли и сели на эти мягкие стулья? Встаньте и больше не садитесь! Уходите! Что вы здесь делаете? Где ваши массы, революция? Вы смирились со всем этим? Не стыдно? Сидите здесь, ездите в командировки...» – добавил премьер-министр.

Пашинян также призвал «Дашнакцутюн» обнародовать список своих спонсоров. По его словам, партия занимается не политикой, а конспиративной деятельностью.

«Я предполагаю, что из бюджетов некоторых зарубежных стран вас финансируют саквояжами... У вас есть зарплата, которую получаете, возможно, не только от Республики Армения», – подчеркнул он.