С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана

Министерство финансов США ввело санкции в отношении 21 компании и 17 физических лиц, задействованных в международных цепочках поставок для иранского военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, рестрикции затронули организации и посредников в Иране, Китае, Гонконге, Германии, Турции, Португалии и Уругвае, причастных к поставкам технологий и оборудования для производства баллистических ракет, систем противовоздушной обороны, вертолетов и военной авиации.

В Вашингтоне подчеркивают, что деятельность этих сетей «способствует наращиванию военного потенциала Ирана и представляет угрозу для американских военнослужащих, судов и гражданских лиц». Все активы компаний и физических лиц, включенных в санкционный список, подлежат блокировке в США, любые сделки с ними запрещены.

Нарушение ограничений может повлечь за собой гражданскую или уголовную ответственность, включая применение вторичных санкций к иностранным финансовым учреждениям, указали в американском Минфине.

