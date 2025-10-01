Венесуэльцы против Мадуро

Увеличение присутствия ВМС США у побережья Венесуэлы способствовало массовому притоку сторонников в подпольное оппозиционное движение, добивающееся свержения правительства Николаса Мадуро. Об этом в интервью газете Financial Times заявила лидер венесуэльского сопротивления Мария Корина Мачадо.

«Несмотря на устрашение, количество людей, которые выразили желание присоединиться к нам за последние три недели, оказалось большим, чем за последние полгода», — сообщила Мачадо.

Она подчеркнула, что в их организации внутри страны активно участвуют «десятки тысяч человек».

Как отмечает издание, за последние три недели США сосредоточили в регионе крупнейшую с 1994 года группировку военных кораблей – тогда проводилась операция по свержению правительства на Гаити. В настоящий момент в районе находятся восемь боевых кораблей и несколько тысяч военнослужащих, а на остров Пуэрто-Рико переброшены десять истребителей F-35.

Ранее сообщалось, что члены администрации президента США Дональда Трампа, включая главу Госдепартамента и советника по национальной безопасности Марко Рубио, добиваются отстранения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.