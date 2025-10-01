USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Венесуэльцы против Мадуро

19:46 754

Увеличение присутствия ВМС США у побережья Венесуэлы способствовало массовому притоку сторонников в подпольное оппозиционное движение, добивающееся свержения правительства Николаса Мадуро. Об этом в интервью газете Financial Times заявила лидер венесуэльского сопротивления Мария Корина Мачадо.

«Несмотря на устрашение, количество людей, которые выразили желание присоединиться к нам за последние три недели, оказалось большим, чем за последние полгода», — сообщила Мачадо.

Она подчеркнула, что в их организации внутри страны активно участвуют «десятки тысяч человек».

Как отмечает издание, за последние три недели США сосредоточили в регионе крупнейшую с 1994 года группировку военных кораблей – тогда проводилась операция по свержению правительства на Гаити. В настоящий момент в районе находятся восемь боевых кораблей и несколько тысяч военнослужащих, а на остров Пуэрто-Рико переброшены десять истребителей F-35.

Ранее сообщалось, что члены администрации президента США Дональда Трампа, включая главу Госдепартамента и советника по национальной безопасности Марко Рубио, добиваются отстранения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
20:57 344
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»!
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»! обновлено 21:13
21:13 3311
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты обновлено 19:54
19:54 3159
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
19:36 2004
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 3357
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2923
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 1000
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2595
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 3032
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 5475
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 6041

ЭТО ВАЖНО

Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
20:57 344
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»!
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»! обновлено 21:13
21:13 3311
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты обновлено 19:54
19:54 3159
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
19:36 2004
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 3357
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2923
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 1000
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2595
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 3032
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 5475
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 6041
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться