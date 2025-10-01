USD 1.7000
Американцы что-то готовят

20:08 1422

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Gerald Ford пересекла Гибралтарский пролив и вошла в акваторию Средиземного моря, сообщает издание Navy Lookout.

На борту авианосца размещены 48 истребителей F/A-18E. В состав ударной группы также входят ракетные эсминцы Winston Churchill и Bainbridge. Кроме того, в акватории Средиземного моря несут службу эсминцы противоракетной обороны Roosevelt и Paul Ignatius, постоянно базирующиеся в испанской Роте.

Перед заходом в Средиземное море авианосец Gerald Ford участвовал в третьем этапе учений НАТО Neptune Strike 2025, прошедшем в Северном море с 22 по 26 сентября.

Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
20:57 344
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»!
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»! обновлено 21:13
21:13 3316
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты обновлено 19:54
19:54 3159
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
19:36 2004
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 3357
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2923
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 1000
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2596
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 3033
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 5476
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 6044

