Американцы что-то готовят

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Gerald Ford пересекла Гибралтарский пролив и вошла в акваторию Средиземного моря, сообщает издание Navy Lookout.

На борту авианосца размещены 48 истребителей F/A-18E. В состав ударной группы также входят ракетные эсминцы Winston Churchill и Bainbridge. Кроме того, в акватории Средиземного моря несут службу эсминцы противоракетной обороны Roosevelt и Paul Ignatius, постоянно базирующиеся в испанской Роте.

Перед заходом в Средиземное море авианосец Gerald Ford участвовал в третьем этапе учений НАТО Neptune Strike 2025, прошедшем в Северном море с 22 по 26 сентября.