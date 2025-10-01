Ядерный Макрон

Париж приступил к пересмотру своей ядерной доктрины и готов к более тесному обсуждению этой темы с европейскими партнерами. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над актуализацией нашей доктрины и хотел бы еще больше углубить стратегический диалог с европейцами, которые этого желают», – заявил Макрон.

Он указал, что в начале 2026 намерен выступить с речью по ядерной доктрине.

Президент подчеркнул, что во Франции на протяжении длительного времени недооценивали Россию.

«Да, Россия экономически гораздо слабее Европы, ее население сокращается, а промышленность не инновационна. Однако она производит гораздо больше оружия и гораздо быстрее. Мы недооценили угрозу. Мы больше не переходим от мира к войне в одночасье. Мы находимся в состоянии постоянной конфронтации», — пояснил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Россия является «наибольшей структурной угрозой для Европы». Он также напомнил о подготовке 19-го пакета санкций, эффективность которых, по его словам, «значительно выше, чем принято считать».