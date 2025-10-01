USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Ядерный Макрон

20:20 559

Париж приступил к пересмотру своей ядерной доктрины и готов к более тесному обсуждению этой темы с европейскими партнерами. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над актуализацией нашей доктрины и хотел бы еще больше углубить стратегический диалог с европейцами, которые этого желают», – заявил Макрон.

Он указал, что в начале 2026 намерен выступить с речью по ядерной доктрине.

Президент подчеркнул, что во Франции на протяжении длительного времени недооценивали Россию.

«Да, Россия экономически гораздо слабее Европы, ее население сокращается, а промышленность не инновационна. Однако она производит гораздо больше оружия и гораздо быстрее. Мы недооценили угрозу. Мы больше не переходим от мира к войне в одночасье. Мы находимся в состоянии постоянной конфронтации», — пояснил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Россия является «наибольшей структурной угрозой для Европы». Он также напомнил о подготовке 19-го пакета санкций, эффективность которых, по его словам, «значительно выше, чем принято считать».

Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
20:57 344
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»!
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»! обновлено 21:13
21:13 3318
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты обновлено 19:54
19:54 3160
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
19:36 2005
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 3358
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2924
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 1000
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2596
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 3033
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 5476
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 6044

