Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию

Земельный суд Гамбурга признал двух человек виновными и приговорил их к тюремному заключению за поставки электроники для беспилотников в Россию, сообщает телеканал ntv.

Суд признал обвиняемых виновными в десяти эпизодах нарушений закона о внешней торговле, связанных с уголовными и коммерческими преступлениями. Главному фигуранту назначено наказание в виде 6 лет и 9 месяцев лишения свободы, его сообщнику – 3 года и 6 месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать их доходы на общую сумму €63,6 тыс.

Также суд установил, что в период с сентября 2022 по ноябрь 2023 года обвиняемые поставили в Россию электронные компоненты на сумму около €1,2 млн, которые могли быть использованы для производства военных беспилотников. При этом они сознательно нарушили меры эмбарго Европейского союза. В поставках фигурировали диоды, микросхемы и транзисторы – детали, применяемые в военной технике.