В воздухе запахло войной

Пентагон выделит $123 млн на замену 14 противобункерных бомб, впервые примененных США при ударе по иранским ядерным объектам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Контракт получит компания Boeing — первоначальный производитель этих боеприпасов, говорится в сообщении.

Массивный боеприпас Penetrator, использованный американцами в июне в операции «Полуночный молот» в поддержку Израиля, весит более 13,6 тонны и считается крупнейшим в мире высокоточным оружием. По данным ВВС США, он способен поражать подземные цели на глубине до 60 метров.

В то же время Иран заявил о готовности увеличить дальность своих ракет до любого необходимого уровня. Агентство Reuters приводит заявление высокопоставленного представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на фоне требований США и ряда европейских стран ограничить ракетную программу Тегерана, что, по мнению иранской стороны, мешает заключению новой ядерной сделки.

По его словам, именно давление со стороны Запада стало ключевым фактором, побудившим страну активно развивать ракетные технологии. Он также отметил, что высокая мощность и дальность иранских ракет позволили сократить продолжающуюся с июня войну с Израилем до 12 дней.

После ударов израильских ВВС по иранским пусковым установкам на западе страны Тегеран начал запускать ракеты из восточных регионов, что потребовало увеличения дальности. Ранее максимальная дальность иранских ракет составляла около 2 тыс. км — этого, по словам официальных лиц, было достаточно для обороны и поражения целей в Израиле.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, включая завод по обогащению урана в Фордо. В своем обращении к нации спустя несколько часов после операции президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении всех трех объектов, однако некоторые эксперты усомнились в достоверности его слов.