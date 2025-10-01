USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

В воздухе запахло войной

21:09 564

Пентагон выделит $123 млн на замену 14 противобункерных бомб, впервые примененных США при ударе по иранским ядерным объектам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Контракт получит компания Boeing — первоначальный производитель этих боеприпасов, говорится в сообщении.

Массивный боеприпас Penetrator, использованный американцами в июне в операции «Полуночный молот» в поддержку Израиля, весит более 13,6 тонны и считается крупнейшим в мире высокоточным оружием. По данным ВВС США, он способен поражать подземные цели на глубине до 60 метров.

В то же время Иран заявил о готовности увеличить дальность своих ракет до любого необходимого уровня. Агентство Reuters приводит заявление высокопоставленного представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на фоне требований США и ряда европейских стран ограничить ракетную программу Тегерана, что, по мнению иранской стороны, мешает заключению новой ядерной сделки.

По его словам, именно давление со стороны Запада стало ключевым фактором, побудившим страну активно развивать ракетные технологии. Он также отметил, что высокая мощность и дальность иранских ракет позволили сократить продолжающуюся с июня войну с Израилем до 12 дней.

После ударов израильских ВВС по иранским пусковым установкам на западе страны Тегеран начал запускать ракеты из восточных регионов, что потребовало увеличения дальности. Ранее максимальная дальность иранских ракет составляла около 2 тыс. км — этого, по словам официальных лиц, было достаточно для обороны и поражения целей в Израиле.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, включая завод по обогащению урана в Фордо. В своем обращении к нации спустя несколько часов после операции президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении всех трех объектов, однако некоторые эксперты усомнились в достоверности его слов. 

Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
20:57 345
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»!
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»! обновлено 21:13
21:13 3326
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты обновлено 19:54
19:54 3160
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
19:36 2007
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 3361
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2924
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 1000
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2598
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 3034
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 5479
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 6045

