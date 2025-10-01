USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Американцы сокращают присутствие в Ираке

21:27 65

США и их союзники по международной коалиции приступают к сокращению военной миссии в Ираке, заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

«Это сокращение отражает наш совместный успех в борьбе с ИГИЛ и знаменует собой попытку перехода к прочному партнерству США и Ирака в области безопасности в соответствии с национальными интересами Соединенных Штатов, Конституцией Ирака и Стратегическим рамочным соглашением между США и Ираком», – отметил Парнелл.

Он указал, что партнерство будет способствовать безопасности как США, так и Ирака, а также укрепит потенциал Багдада в сферах экономического развития, привлечения инвестиций и регионального лидерства.

По информации высокопоставленного представителя Пентагона, который предпочел остаться анонимным, в Ираке останется менее двух тысяч американских военнослужащих, большинство из которых разместятся в Эрбиле и Багдаде.

Источник в иракских службах безопасности сообщил агентству AP, что вывод американских войск из Багдада и с авиабазы Айн-аль-Асад на западе страны начался несколько недель назад.

Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
Суд Гамбурга наказал двоих за поставки военной электроники в Россию
20:57 345
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»!
Лига чемпионов: «Карабах» забил «Копенгагену»! обновлено 21:13
21:13 3328
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты
Топливный кризис в Крыму: введены лимиты обновлено 19:54
19:54 3161
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
19:36 2007
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 3363
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2924
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 1000
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2598
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 3035
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 5479
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 6046

