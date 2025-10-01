Американцы сокращают присутствие в Ираке

США и их союзники по международной коалиции приступают к сокращению военной миссии в Ираке, заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

«Это сокращение отражает наш совместный успех в борьбе с ИГИЛ и знаменует собой попытку перехода к прочному партнерству США и Ирака в области безопасности в соответствии с национальными интересами Соединенных Штатов, Конституцией Ирака и Стратегическим рамочным соглашением между США и Ираком», – отметил Парнелл.

Он указал, что партнерство будет способствовать безопасности как США, так и Ирака, а также укрепит потенциал Багдада в сферах экономического развития, привлечения инвестиций и регионального лидерства.

По информации высокопоставленного представителя Пентагона, который предпочел остаться анонимным, в Ираке останется менее двух тысяч американских военнослужащих, большинство из которых разместятся в Эрбиле и Багдаде.

Источник в иракских службах безопасности сообщил агентству AP, что вывод американских войск из Багдада и с авиабазы Айн-аль-Асад на западе страны начался несколько недель назад.