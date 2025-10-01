USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Пит Хегсет продолжает издеваться над военными

22:20 732

Руководство Пентагона планирует проводить случайные проверки сотрудников на полиграфе, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении издания документы.

По данным газеты, более 5 тысяч военных и гражданских служащих Пентагона будут обязаны подписать дополнительные соглашения о неразглашении служебной информации.

В распоряжениях, подписанных заместителем главы Пентагона Стивеном Файнбергом, не уточняется, кто именно будет подлежать проверкам. Как отмечает WP, тестирование на полиграфе может коснуться широкого круга лиц — от административного персонала до генералов.

По словам одного из источников издания, проекты указанных распоряжений пока не содержат конкретных дат вступления в силу и еще не были официально утверждены. Собеседник газеты подчеркнул, что регулярное прохождение полиграфа раз в несколько лет является обязательным условием для продления допуска к секретным материалам, однако случайные выборочные проверки станут для ведомства новшеством.

Один из бывших чиновников заявил изданию, что маловероятно, что такой шаг связан с опасениями относительно возможного сотрудничества персонала Пентагона с иностранными спецслужбами. «Речь идет о том, чтобы заставить замолчать людей, которые, по их мнению, передают информацию прессе. Это вызывающая страх тактика запугивания. Главная цель здесь заключается в том, чтобы вызвать как можно больше страха на рабочем месте», – пояснил он.

Газета также указывает, что военный министр Пит Хегсет значительно ужесточил правила для аккредитованных при Пентагоне журналистов, ограничил контакты своих подчиненных со СМИ и сократил число мероприятий с открытым доступом для прессы.

ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
22:53 351
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
22:38 7233
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
17:53 4599
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий; все еще актуально
13:21 6707
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
20:57 1749
Топливный кризис в Крыму
Топливный кризис в Крыму обновлено 19:54
19:54 4707
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
19:36 3129
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 5106
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 3251
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 1160
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2877

