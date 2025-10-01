Пит Хегсет продолжает издеваться над военными

По данным газеты, более 5 тысяч военных и гражданских служащих Пентагона будут обязаны подписать дополнительные соглашения о неразглашении служебной информации.

В распоряжениях, подписанных заместителем главы Пентагона Стивеном Файнбергом, не уточняется, кто именно будет подлежать проверкам. Как отмечает WP, тестирование на полиграфе может коснуться широкого круга лиц — от административного персонала до генералов.

По словам одного из источников издания, проекты указанных распоряжений пока не содержат конкретных дат вступления в силу и еще не были официально утверждены. Собеседник газеты подчеркнул, что регулярное прохождение полиграфа раз в несколько лет является обязательным условием для продления допуска к секретным материалам, однако случайные выборочные проверки станут для ведомства новшеством.

Один из бывших чиновников заявил изданию, что маловероятно, что такой шаг связан с опасениями относительно возможного сотрудничества персонала Пентагона с иностранными спецслужбами. «Речь идет о том, чтобы заставить замолчать людей, которые, по их мнению, передают информацию прессе. Это вызывающая страх тактика запугивания. Главная цель здесь заключается в том, чтобы вызвать как можно больше страха на рабочем месте», – пояснил он.

Газета также указывает, что военный министр Пит Хегсет значительно ужесточил правила для аккредитованных при Пентагоне журналистов, ограничил контакты своих подчиненных со СМИ и сократил число мероприятий с открытым доступом для прессы.