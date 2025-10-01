ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе

USD 1.7000
22:53 352

Правоохранительные органы задержали в Берлине трех предполагаемых участников радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает Генпрокуратура Германии.

Под подозрением находятся два гражданина Германии и уроженец Ливана, которых обвиняют в участии в иностранной террористической организации и подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего национальной безопасности. По данным Генпрокуратуры ФРГ, с лета 2025 года они занимались закупкой оружия и боеприпасов для ХАМАС с целью организации терактов против израильских или еврейских объектов на территории Германии.

Во время обысков у задержанных изъяли автомат Калашникова, несколько пистолетов и боеприпасы.

2 октября подозреваемые предстанут перед следственным судьей Верховного суда ФРГ, который определит им меру пресечения.

Тем временем ХАМАС опровергает свою связь с задержанными.

«Мы никак не связаны с лицами, задержанными сегодня в ФРГ. Деятельность ХАМАС всегда ограничивалась и ограничивается исключительно борьбой с израильской оккупацией», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

Движение считает, что выдвинутые против задержанных обвинения направлены на дискредитацию ХАМАС.

22:53 353
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
22:38 7235
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
17:53 4600
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий; все еще актуально
13:21 6708
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
20:57 1751
Топливный кризис в Крыму обновлено 19:54
19:54 4708
Турецкие компании под санкциями
19:36 3130
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 5108
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 3252
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 1160
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2877

