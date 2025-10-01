ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе

Правоохранительные органы задержали в Берлине трех предполагаемых участников радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает Генпрокуратура Германии.
Под подозрением находятся два гражданина Германии и уроженец Ливана, которых обвиняют в участии в иностранной террористической организации и подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего национальной безопасности. По данным Генпрокуратуры ФРГ, с лета 2025 года они занимались закупкой оружия и боеприпасов для ХАМАС с целью организации терактов против израильских или еврейских объектов на территории Германии.
Во время обысков у задержанных изъяли автомат Калашникова, несколько пистолетов и боеприпасы.
2 октября подозреваемые предстанут перед следственным судьей Верховного суда ФРГ, который определит им меру пресечения.
Тем временем ХАМАС опровергает свою связь с задержанными.
«Мы никак не связаны с лицами, задержанными сегодня в ФРГ. Деятельность ХАМАС всегда ограничивалась и ограничивается исключительно борьбой с израильской оккупацией», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.
Движение считает, что выдвинутые против задержанных обвинения направлены на дискредитацию ХАМАС.