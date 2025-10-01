Зеленский о попытке России устроить второй Чернобыль

После блэкаута Чернобыльскую АЭС быстро переключили на альтернативный источник, электроснабжение восстановлено, сообщили в МАГАТЭ.

«Это был целенаправленный удар, в котором они (россияне) применили более 20 дронов. Россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов», - подчеркнул Зеленский.

Блэкаут (отключение электричества) на Чернобыльской АЭС в Киевской области в результате атаки России длился больше трех часов, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

По данным ведомства, удар по энергетической инфраструктуре города Славутич в Киевской области привел к чрезвычайной ситуации на объектах государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС».

«В результате скачков напряжения без электроснабжения остался «Новый безопасный конфайнмент», который изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных веществ в окружающую среду», – говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

В то же время «Сумыоблэнерго» сообщает, что жители Конотопского и Шосткинского районов Сумской области частично остались без света из-за российского удара по критической инфраструктуре. В компании уточнили, что энергетики уже работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Официальный Киев уже отреагировал на удары. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что российские обстрелы энергетической инфраструктуры угрожают не только Украине, но и безопасности всей Европы.

«Без ответа такие действия не останутся. Украина ответила и будет отвечать», – подчеркнул Ермак.

По его мнению, крайне важно, чтобы государства, обладающие влиянием на несправедливый режим российского президента Владимира Путина, применяли все возможные меры для прекращения войны.