Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал публикацию в своих аккаунтах в социальных сетях по случаю победы футбольного клуба «Карабах» над датским «Копенгагеном» во втором туре Лиги чемпионов.

«От всей души поздравляю футбольный клуб «Карабах» и всю футбольную общественность Азербайджана с уверенной победой над чемпионом Дании — футбольным клубом «Копенгаген».

Добившись двух блестящих побед в двух матчах основного этапа самого престижного клубного турнира планеты, «Карабах» продолжает радовать наш народ, деля первые строчки с грандами мирового футбола», - говорится в публикации.