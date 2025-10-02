Приключения Греты Тунберг и ее друзей

МИД Турции назвал «терактом» и нарушением «международного права» захват Израилем «Флотилии стойкости».
«Нападение израильских сил в международных водах на «Флотилию стойкости», которая направлялась для доставки гуманитарной помощи населению Газы, является актом терроризма, грубейшим образом нарушающим международное право и ставящим под угрозу жизнь ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорится в заявлении.
Между тем МИД Израиля сообщает, что Грета Тунберг и «ее друзья» в безопасности и чувствуют себя хорошо.
«Несколько судов флотилии «ХАМАС–Сумуд» уже были безопасно остановлены, их пассажиры направляются в израильский порт. Грета и ее друзья в безопасности и чувствуют себя хорошо», — говорится в публикации израильского МИД в соцсети Х.
ВМС Израиля на данный момент взяли под контроль шесть судов «Флотилии свободы», сообщает израильский 13-й канал со ссылкой на источник.
October 1, 2025
*** 23:35
Израильские военные корабли перехватили гуманитарную флотилию «Сумуд» вблизи территориальных вод сектора Газа. Связь с активистами, среди которых известная активистка Грета Тунберг, в данный момент прервана, их судьба неизвестна.
Десятки судов Global Sumud направлялись к побережью сектора Газа с гуманитарными грузами, чтобы «прорвать блокаду региона». Эту инициативу поддержали более десяти министров иностранных дел, политиков и депутатов из Италии, Испании, Португалии и других стран. Власти Израиля, в свою очередь, заявляли, что единственная цель «Сумуд» — это провокация. Министр нацбезопасности страны Бен-Гвир даже высказал мнение, что участников флотилии следует заключить в тюрьму как террористов.
Ранее сегодня появилась информация, что в 10-30 км от судов флотилии были замечены более 20 кораблей ВМС Израиля. Позже они окружили флотилию, потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи кораблей и активисты начали готовиться к возможному захвату судов, после этого видеосвязь с ними оборвалась. Предварительно, уже задержаны два флагманских судна флотилии — «Альма» и «Сириус».
Судьба остальных кораблей и активистов на борту пока неизвестна.
October 1, 2025