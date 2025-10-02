Приключения Греты Тунберг и ее друзей

МИД Турции назвал «терактом» и нарушением «международного права» захват Израилем «Флотилии стойкости».

«Нападение израильских сил в международных водах на «Флотилию стойкости», которая направлялась для доставки гуманитарной помощи населению Газы, является актом терроризма, грубейшим образом нарушающим международное право и ставящим под угрозу жизнь ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорится в заявлении.

Между тем МИД Израиля сообщает, что Грета Тунберг и «ее друзья» в безопасности и чувствуют себя хорошо.

«Несколько судов флотилии «ХАМАС–Сумуд» уже были безопасно остановлены, их пассажиры направляются в израильский порт. Грета и ее друзья в безопасности и чувствуют себя хорошо», — говорится в публикации израильского МИД в соцсети Х.

ВМС Израиля на данный момент взяли под контроль шесть судов «Флотилии свободы», сообщает израильский 13-й канал со ссылкой на источник.