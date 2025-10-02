USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Приключения Греты Тунберг и ее друзей

заявление МИД Турции; обновлено 00:39; видео
00:39 1956

МИД Турции назвал «терактом» и нарушением «международного права» захват Израилем «Флотилии стойкости».

«Нападение израильских сил в международных водах на «Флотилию стойкости», которая направлялась для доставки гуманитарной помощи населению Газы, является актом терроризма, грубейшим образом нарушающим международное право и ставящим под угрозу жизнь ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорится в заявлении.

Между тем МИД Израиля сообщает, что Грета Тунберг и «ее друзья» в безопасности и чувствуют себя хорошо.

«Несколько судов флотилии «ХАМАС–Сумуд» уже были безопасно остановлены, их пассажиры направляются в израильский порт. Грета и ее друзья в безопасности и чувствуют себя хорошо», — говорится в публикации израильского МИД в соцсети Х.

ВМС Израиля на данный момент взяли под контроль шесть судов «Флотилии свободы», сообщает израильский 13-й канал со ссылкой на источник.

*** 23:35

Израильские военные корабли перехватили гуманитарную флотилию «Сумуд» вблизи территориальных вод сектора Газа. Связь с активистами, среди которых известная активистка Грета Тунберг, в данный момент прервана, их судьба неизвестна.

Десятки судов Global Sumud направлялись к побережью сектора Газа с гуманитарными грузами, чтобы «прорвать блокаду региона». Эту инициативу поддержали более десяти министров иностранных дел, политиков и депутатов из Италии, Испании, Португалии и других стран. Власти Израиля, в свою очередь, заявляли, что единственная цель «Сумуд» — это провокация. Министр нацбезопасности страны Бен-Гвир даже высказал мнение, что участников флотилии следует заключить в тюрьму как террористов.

Ранее сегодня появилась информация, что в 10-30 км от судов флотилии были замечены более 20 кораблей ВМС Израиля. Позже они окружили флотилию, потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи кораблей и активисты начали готовиться к возможному захвату судов, после этого видеосвязь с ними оборвалась. Предварительно, уже задержаны два флагманских судна флотилии — «Альма» и «Сириус».

Судьба остальных кораблей и активистов на борту пока неизвестна.

Топливный кризис в Крыму
Топливный кризис в Крыму обновлено 19:54
1 октября 2025, 19:54 5611
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос; все еще актуально
1 октября 2025, 14:46 3550
Приключения Греты Тунберг и ее друзей
Приключения Греты Тунберг и ее друзей заявление МИД Турции; обновлено 00:39; видео
00:39 1957
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
1 октября 2025, 23:22 1955
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
1 октября 2025, 22:53 1210
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 8946
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 5140
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий; все еще актуально
1 октября 2025, 13:21 7052
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
1 октября 2025, 20:57 2463
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
1 октября 2025, 19:36 3760
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
1 октября 2025, 19:10 6195

ЭТО ВАЖНО

Топливный кризис в Крыму
Топливный кризис в Крыму обновлено 19:54
1 октября 2025, 19:54 5611
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос; все еще актуально
1 октября 2025, 14:46 3550
Приключения Греты Тунберг и ее друзей
Приключения Греты Тунберг и ее друзей заявление МИД Турции; обновлено 00:39; видео
00:39 1957
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
1 октября 2025, 23:22 1955
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
1 октября 2025, 22:53 1210
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 8946
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 5140
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий; все еще актуально
1 октября 2025, 13:21 7052
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
1 октября 2025, 20:57 2463
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
1 октября 2025, 19:36 3760
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
1 октября 2025, 19:10 6195
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться