USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Трамп пообещал поговорить с Си о сое

1 октября 2025, 23:55 401

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через четыре недели, чтобы обсудить вопрос экспорта американской сои в Китай.

«Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си [Цзиньпином], и соевые бобы будут одной из главных тем обсуждения», – написал он в Truth Social.

Он добавил, что американские фермеры, выращивающие сою, терпят убытки, поскольку Китай отказывается от закупок их продукции по сугубо переговорным соображениям.

«Мы заработали так много денег на пошлинах, что собираемся взять небольшую их часть и помочь нашим фермерам. Сонный [экс-президент США] Джо Байден не обеспечил того, чтобы выполнялось наше соглашение с Китаем, по которому они должны были покупать наши сельскохозяйственные продукты на миллиарды долларов», – отметил Трамп.

Топливный кризис в Крыму
Топливный кризис в Крыму обновлено 19:54
1 октября 2025, 19:54 5612
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос; все еще актуально
1 октября 2025, 14:46 3551
Приключения Греты Тунберг и ее друзей
Приключения Греты Тунберг и ее друзей заявление МИД Турции; обновлено 00:39; видео
00:39 1959
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
1 октября 2025, 23:22 1958
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
1 октября 2025, 22:53 1210
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 8949
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 5141
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий; все еще актуально
1 октября 2025, 13:21 7052
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
1 октября 2025, 20:57 2463
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
1 октября 2025, 19:36 3760
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
1 октября 2025, 19:10 6195

