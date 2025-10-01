Трамп пообещал поговорить с Си о сое

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через четыре недели, чтобы обсудить вопрос экспорта американской сои в Китай.

«Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си [Цзиньпином], и соевые бобы будут одной из главных тем обсуждения», – написал он в Truth Social.

Он добавил, что американские фермеры, выращивающие сою, терпят убытки, поскольку Китай отказывается от закупок их продукции по сугубо переговорным соображениям.

«Мы заработали так много денег на пошлинах, что собираемся взять небольшую их часть и помочь нашим фермерам. Сонный [экс-президент США] Джо Байден не обеспечил того, чтобы выполнялось наше соглашение с Китаем, по которому они должны были покупать наши сельскохозяйственные продукты на миллиарды долларов», – отметил Трамп.