С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

США хотят привести ООН в порядок

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что организация должна сосредоточиться на обеспечении мира и предотвращении конфликтов, а ее прочие функции следует сократить.

«Как я говорил моим коллегам всю неделю и заявлял об этом генеральному секретарю, нам надо вернуть ООН к основам содействия и обеспечения мира, предотвращению войн. Всю другую чепуху необходимо отсечь», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Уолтц отметил, что президент США Дональд Трамп воспринимает ООН как форум для открытого диалога и обсуждения, где каждая сторона может быть услышана.

Топливный кризис в Крыму
Топливный кризис в Крыму обновлено 19:54
1 октября 2025, 19:54 5614
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос; все еще актуально
1 октября 2025, 14:46 3551
Приключения Греты Тунберг и ее друзей
Приключения Греты Тунберг и ее друзей заявление МИД Турции; обновлено 00:39; видео
00:39 1961
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
1 октября 2025, 23:22 1960
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
1 октября 2025, 22:53 1212
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 8949
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 5143
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий; все еще актуально
1 октября 2025, 13:21 7052
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
1 октября 2025, 20:57 2463
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
1 октября 2025, 19:36 3760
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
1 октября 2025, 19:10 6197

