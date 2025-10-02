США хотят привести ООН в порядок

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что организация должна сосредоточиться на обеспечении мира и предотвращении конфликтов, а ее прочие функции следует сократить.

«Как я говорил моим коллегам всю неделю и заявлял об этом генеральному секретарю, нам надо вернуть ООН к основам содействия и обеспечения мира, предотвращению войн. Всю другую чепуху необходимо отсечь», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Уолтц отметил, что президент США Дональд Трамп воспринимает ООН как форум для открытого диалога и обсуждения, где каждая сторона может быть услышана.