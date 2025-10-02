Курды открыли огонь

Курдские формирования из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) нанесли артиллерийские и беспилотные удары по позициям сирийской армии на востоке провинции Алеппо. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По данным телеканала, удары пришлись на район плотины "Тишрин", расположенной на берегу Евфрата. В СДС, со своей стороны, заявляют, что атака была ответом на обстрел со стороны правительственных войск, в ходе которого, как утверждается, был нанесен «материальный ущерб домам местных жителей».

Минобороны переходного правительства Сирии неоднократно призывало курдские силы соблюдать достигнутые договоренности и прекратить обстрелы Алеппо и его пригородов. В ответ командование СДС обвиняло в провокациях «недисциплинированные группировки», действующие в составе проправительственных формирований.