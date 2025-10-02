USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Курды открыли огонь

00:44

Курдские формирования из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) нанесли артиллерийские и беспилотные удары по позициям сирийской армии на востоке провинции Алеппо. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По данным телеканала, удары пришлись на район плотины "Тишрин", расположенной на берегу Евфрата. В СДС, со своей стороны, заявляют, что атака была ответом на обстрел со стороны правительственных войск, в ходе которого, как утверждается, был нанесен «материальный ущерб домам местных жителей».

Минобороны переходного правительства Сирии неоднократно призывало курдские силы соблюдать достигнутые договоренности и прекратить обстрелы Алеппо и его пригородов. В ответ командование СДС обвиняло в провокациях «недисциплинированные группировки», действующие в составе проправительственных формирований.

Топливный кризис в Крыму
Топливный кризис в Крыму обновлено 19:54
1 октября 2025, 19:54 5616
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос; все еще актуально
1 октября 2025, 14:46 3551
Приключения Греты Тунберг и ее друзей
Приключения Греты Тунберг и ее друзей заявление МИД Турции; обновлено 00:39; видео
00:39 1964
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
1 октября 2025, 23:22 1962
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
1 октября 2025, 22:53 1213
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 8951
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 5146
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий; все еще актуально
1 октября 2025, 13:21 7052
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
1 октября 2025, 20:57 2464
Турецкие компании под санкциями
Турецкие компании под санкциями
1 октября 2025, 19:36 3760
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
1 октября 2025, 19:10 6198

