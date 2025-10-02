USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов

«МанСити» и «Барса» отстают
Эльмир Алиев, отдел спорта
01:15 940

По итогам 2-го тура Лиги чемпионов «Карабах» занимает невероятно высокое 6-е место.

Как и чемпион Азербайджана, по 6 очков имеют мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал», французский «ПСЖ», миланский «Интер» и лондонский «Арсенал». У этих команд разница забитых и пропущенных мячей лучше, чем у «Карабаха».

Ниже команды Гурбана Гурбанова располагается большое количество грандов, в том числе «Манчестер Сити», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Челси» и другие.

22 августа «Карабах» сыграет в Бильбао с «Атлетиком». Сегодня баски крупно проиграли в Дортмунде и занимают 34-е место, не имея очков.

Результаты всех матчей среды:

«Карабах» (Азербайджан) - «Копенгаген» (Дания) - 2:0

«Юнион» (Бельгия) - «Ньюкасл» (Англия) - 0:4

«Арсенал» (Англия) - «Олимпиакос» (Греция) - 2:0

«Байер» (Германия) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1

«Вильярреал» (Испания) - «Ювентус» (Италия) - 2:2

«Наполи» (Италия) - «Спортинг» (Португалия) - 2:1

«Монако» (Франция) - «Манчестер Сити» (Англия) - 2:2

«Боруссия» (Германия) - «Атлетик» (Испания) - 4:1

«Барселона» (Испания) - «ПСЖ» (Франция) - 1:2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

