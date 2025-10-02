Сможет ли ИИ поработить людей?

Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман предупредил, что искусственный интеллект может привести к гибели человечества, в том числе через возможный захват мира, сообщает газета Bild.

«Эта модель захватывает контроль над миром более или менее случайно», – заявил Альтман в подкасте генерального директора медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

По другим сценариям, искусственный интеллект может либо подчинить себе власть имущих, либо выйти из-под контроля и развиться самостоятельно. Говоря о нейросети ChatGPT, Альтман подчеркнул, что число ее пользователей вскоре достигнет миллиардов.

«Люди все больше полагаются на его ответы для принятия важных решений в жизни, на работе, во всем», – сказал он, описывая, как растет зависимость у пользователей.

По его мнению, большая часть людей склонится к тому, чтобы полагаться на рекомендации искусственного интеллекта, что в итоге приведет к утрате контроля над происходящим.