USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

В Турции вспыхнули протесты

видео
01:27 703

В Анкаре, Стамбуле, Берлине, Барселоне и других городах вспыхнули протесты в связи с перехватом «Флотилии стойкости» израильскими военными, сообщают СМИ.

Ранее израильские военные корабли перехватили гуманитарную флотилию «Сумуд» в составе шести судов вблизи территориальных вод сектора Газа. МИД Израиля сообщил, что известная активистка Грета Тунберг и «ее друзья» в безопасности и чувствуют себя хорошо. МИД Турции назвал «терактом» и нарушением «международного права» захват Израилем «Флотилии стойкости».

Напомним, до десятка судов «Сумуд» направлялись к побережью сектора Газа с гуманитарными грузами, чтобы «прорвать блокаду региона». Эту инициативу поддержали более десяти министров иностранных дел, политиков и депутатов из Италии, Испании, Португалии и других стран. Власти Израиля, в свою очередь, заявляли, что единственная цель «Сумуд» — это провокация. 

Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент»
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент» Азербайджан приблизился к Сербии
02:02 367
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов «МанСити» и «Барса» отстают
01:15 941
Топливный кризис в Крыму
Топливный кризис в Крыму обновлено 19:54
1 октября 2025, 19:54 6011
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос; все еще актуально
1 октября 2025, 14:46 3687
Приключения Греты Тунберг и ее друзей
Приключения Греты Тунберг и ее друзей заявление МИД Турции; обновлено 00:39; видео
00:39 2794
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
1 октября 2025, 23:22 2741
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
1 октября 2025, 22:53 1547
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 9518
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 5388
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий; все еще актуально
1 октября 2025, 13:21 7225
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
1 октября 2025, 20:57 2805

ЭТО ВАЖНО

Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент»
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент» Азербайджан приблизился к Сербии
02:02 367
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов «МанСити» и «Барса» отстают
01:15 941
Топливный кризис в Крыму
Топливный кризис в Крыму обновлено 19:54
1 октября 2025, 19:54 6011
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос; все еще актуально
1 октября 2025, 14:46 3687
Приключения Греты Тунберг и ее друзей
Приключения Греты Тунберг и ее друзей заявление МИД Турции; обновлено 00:39; видео
00:39 2794
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
1 октября 2025, 23:22 2741
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
1 октября 2025, 22:53 1547
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 9518
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 5388
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий; все еще актуально
1 октября 2025, 13:21 7225
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
1 октября 2025, 20:57 2805
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться