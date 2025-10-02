В Турции вспыхнули протесты

В Анкаре, Стамбуле, Берлине, Барселоне и других городах вспыхнули протесты в связи с перехватом «Флотилии стойкости» израильскими военными, сообщают СМИ.

Ранее израильские военные корабли перехватили гуманитарную флотилию «Сумуд» в составе шести судов вблизи территориальных вод сектора Газа. МИД Израиля сообщил, что известная активистка Грета Тунберг и «ее друзья» в безопасности и чувствуют себя хорошо. МИД Турции назвал «терактом» и нарушением «международного права» захват Израилем «Флотилии стойкости».

Напомним, до десятка судов «Сумуд» направлялись к побережью сектора Газа с гуманитарными грузами, чтобы «прорвать блокаду региона». Эту инициативу поддержали более десяти министров иностранных дел, политиков и депутатов из Италии, Испании, Португалии и других стран. Власти Израиля, в свою очередь, заявляли, что единственная цель «Сумуд» — это провокация.