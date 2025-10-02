USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Маск может стать первым триллионером в истории

01:51 287

Бизнесмен Илон Маск 1 октября достиг нового исторического рубежа, став первым человеком в мире, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов.

Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, состояние самого богатого человека на планете оценивается в 500 миллиардов долларов. Маск, который в декабре стал первым человеком, состояние которого превысило 400 миллиардов долларов, опережает занявшего второе место Ларри Эллисона на 150 миллиардов и уже находится на полпути к тому, чтобы стать первым в мире триллионером.

Отмечается, что акции Tesla выросли почти на 4% в среду, увеличив состояние Маска примерно на 9,3 миллиарда долларов, поскольку инвесторы продолжают позитивно оценивать его переориентацию. Стоимость акций производителя электромобилей почти удвоилась с тех пор, как Маск объявил о своем уходе с поста главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Трампа, чтобы уделять больше времени Tesla. Рыночная капитализация Tesla вернулась в пределах 10% от исторического максимума, достигнутого в декабре, а 12% акций Маска в компании теперь оцениваются в 191 миллиард долларов.

Важно, что в сентябре совет директоров Tesla предложил новый, рекордный пакет вознаграждений, который может принести Маску дополнительные акции стоимостью до 1 триллиона долларов, если Tesla достигнет «марсианских» показателей, таких как рост рыночной капитализации более чем в восемь раз за 10 лет действия соглашения.

Его ракетостроительная компания SpaceX, основанная им в 2002 году, сейчас оценивается в 400 миллиардов долларов согласно частному тендерному предложению от августа — против 350 миллиардов в декабре прошлого года. Маску принадлежит около 42% акций SpaceX стоимостью 168 миллиардов долларов.

Кроме того, есть xAI Holdings, основанная Маском в марте. В нее он объединил свою новую компанию по разработке искусственного интеллекта xAI и приобретенную в 2022 году социальную сеть X (ранее Twitter) в рамках сделки, которая оценила объединенную компанию в 113 миллиардов долларов. Маску принадлежит около 53% акций xAI Holdings стоимостью 60 миллиардов долларов.

По прогнозам, Маск может стать первым в мире триллионером до марта 2033 года, когда наступит первая из двух дат вступления в силу его пакета вознаграждений Tesla на сумму 1 триллион долларов.

Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент»
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент» Азербайджан приблизился к Сербии
02:02 367
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов «МанСити» и «Барса» отстают
01:15 941
Топливный кризис в Крыму
Топливный кризис в Крыму обновлено 19:54
1 октября 2025, 19:54 6011
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос; все еще актуально
1 октября 2025, 14:46 3687
Приключения Греты Тунберг и ее друзей
Приключения Греты Тунберг и ее друзей заявление МИД Турции; обновлено 00:39; видео
00:39 2794
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
1 октября 2025, 23:22 2741
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
1 октября 2025, 22:53 1547
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 9518
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 5388
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий; все еще актуально
1 октября 2025, 13:21 7225
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
1 октября 2025, 20:57 2805

