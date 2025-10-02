Маск может стать первым триллионером в истории

Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, состояние самого богатого человека на планете оценивается в 500 миллиардов долларов. Маск, который в декабре стал первым человеком, состояние которого превысило 400 миллиардов долларов, опережает занявшего второе место Ларри Эллисона на 150 миллиардов и уже находится на полпути к тому, чтобы стать первым в мире триллионером.

Отмечается, что акции Tesla выросли почти на 4% в среду, увеличив состояние Маска примерно на 9,3 миллиарда долларов, поскольку инвесторы продолжают позитивно оценивать его переориентацию. Стоимость акций производителя электромобилей почти удвоилась с тех пор, как Маск объявил о своем уходе с поста главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Трампа, чтобы уделять больше времени Tesla. Рыночная капитализация Tesla вернулась в пределах 10% от исторического максимума, достигнутого в декабре, а 12% акций Маска в компании теперь оцениваются в 191 миллиард долларов.

Важно, что в сентябре совет директоров Tesla предложил новый, рекордный пакет вознаграждений, который может принести Маску дополнительные акции стоимостью до 1 триллиона долларов, если Tesla достигнет «марсианских» показателей, таких как рост рыночной капитализации более чем в восемь раз за 10 лет действия соглашения.

Его ракетостроительная компания SpaceX, основанная им в 2002 году, сейчас оценивается в 400 миллиардов долларов согласно частному тендерному предложению от августа — против 350 миллиардов в декабре прошлого года. Маску принадлежит около 42% акций SpaceX стоимостью 168 миллиардов долларов.

Кроме того, есть xAI Holdings, основанная Маском в марте. В нее он объединил свою новую компанию по разработке искусственного интеллекта xAI и приобретенную в 2022 году социальную сеть X (ранее Twitter) в рамках сделки, которая оценила объединенную компанию в 113 миллиардов долларов. Маску принадлежит около 53% акций xAI Holdings стоимостью 60 миллиардов долларов.

По прогнозам, Маск может стать первым в мире триллионером до марта 2033 года, когда наступит первая из двух дат вступления в силу его пакета вознаграждений Tesla на сумму 1 триллион долларов.