Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент»

Победа над «Копенгагеном» (2:0) во 2-м туре Лиги чемпионов подняла « Карабах » на три позиции в клубном рейтинге УЕФА.

Чемпион Азербайджана за победу над датчанами получил 2 очка и с 39 очками обошел бельгийский «Гент», испанскую «Севилью» и шотландский «Селтик». «Карабах» поднялся с 58-го места на 55-е.

«Гент» и «Севилья» в этом сезоне не участвуют в еврокубках, а у «Селтика», имеющего 38 очков и выступающего в Лиге Европы, есть шанс сегодня опередить «Карабах». Шотландцы будут играть с португальской «Брагой».

Что касается рейтинга стран, то победа «Карабаха» принесла Азербайджану очередные 0,5 балла. С 22 очками мы по-прежнему занимаем 25-е место, приблизившись к Сербии (22,375).