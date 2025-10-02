USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент»

Азербайджан приблизился к Сербии
Эльмир Алиев, отдел спорта
02:02 367

Победа над «Копенгагеном» (2:0) во 2-м туре Лиги чемпионов подняла «Карабах» на три позиции в клубном рейтинге УЕФА.

Чемпион Азербайджана за победу над датчанами получил 2 очка и с 39 очками обошел бельгийский «Гент», испанскую «Севилью» и шотландский «Селтик». «Карабах» поднялся с 58-го места на 55-е.

«Гент» и «Севилья» в этом сезоне не участвуют в еврокубках, а у «Селтика», имеющего 38 очков и выступающего в Лиге Европы, есть шанс сегодня опередить «Карабах». Шотландцы будут играть с португальской «Брагой».

Что касается рейтинга стран, то победа «Карабаха» принесла Азербайджану очередные 0,5 балла. С 22 очками мы по-прежнему занимаем 25-е место, приблизившись к Сербии (22,375).

Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент»
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент» Азербайджан приблизился к Сербии
02:02 368
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов «МанСити» и «Барса» отстают
01:15 941
Топливный кризис в Крыму
Топливный кризис в Крыму обновлено 19:54
1 октября 2025, 19:54 6011
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос; все еще актуально
1 октября 2025, 14:46 3687
Приключения Греты Тунберг и ее друзей
Приключения Греты Тунберг и ее друзей заявление МИД Турции; обновлено 00:39; видео
00:39 2794
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
Алиев: «Карабах» делит первые строчки с грандами мирового футбола»
1 октября 2025, 23:22 2741
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
ХАМАС «освобождает Палестину» в Европе
1 октября 2025, 22:53 1547
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 9518
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 5388
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий; все еще актуально
1 октября 2025, 13:21 7225
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
Поставщики военной электроники в Россию получили тюремные сроки
1 октября 2025, 20:57 2805

