Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не стала комментировать публикацию газеты The Wall Street Journal, где говорится, что президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине разведданные для ударов американским оружием вглубь РФ. «Мы не комментируем [заявления о] секретных разведданных, мы просто не делаем этого публично», - сказала она в эфире телеканала Fox News. По данным WSJ, американские чиновники обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку. США также рассматривают возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, однако решение об их поставке еще не принято.

* * * 08:42 В администрации президента США Дональда Трампа согласовали передачу Украине данных разведки для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам энергетической инфраструктуры РФ, расположенным вдали от границы. Об этом сообщает онлайн-издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Такой шаг был предпринят на фоне размышлений администрации президента США Дональда Трампа о возможности предоставить Украине дальнобойное оружие, указывает издание.