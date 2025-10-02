Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не стала комментировать публикацию газеты The Wall Street Journal, где говорится, что президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине разведданные для ударов американским оружием вглубь РФ.
«Мы не комментируем [заявления о] секретных разведданных, мы просто не делаем этого публично», - сказала она в эфире телеканала Fox News.
По данным WSJ, американские чиновники обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку. США также рассматривают возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, однако решение об их поставке еще не принято.
В администрации президента США Дональда Трампа согласовали передачу Украине данных разведки для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам энергетической инфраструктуры РФ, расположенным вдали от границы. Об этом сообщает онлайн-издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Такой шаг был предпринят на фоне размышлений администрации президента США Дональда Трампа о возможности предоставить Украине дальнобойное оружие, указывает издание.
По данным Reuters, Вашингтон уже давно делится с Киевом разведданными. Однако, судя по статье WSJ, «новое развитие событий облегчит Украине нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другой инфраструктуре с целью лишить Кремль доходов и нефти».
По данным WSJ, США обратились также к союзникам по НАТО с просьбой предоставить Украине такую же поддержку. Ранее Дональд Трамп призывал европейские страны полностью отказаться от покупки российской нефти, делая это условием для введения его администрацией более жестких санкций в отношении РФ.
По словам источников WSJ, решение предоставить Украине дополнительные разведданные было согласовано незадолго до того, как Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что, по его мнению, «Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть» всю свою территорию в прежних границах.
Источники WSJ сообщили, что США также рассматривают возможность поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, Barracuda и других американского производства. Решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, пока не принято.
26 сентября британская The Telegraph написала со ссылкой на дипломатические источники, что президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке просил его предоставить Киеву крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.