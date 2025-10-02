USD 1.7000
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит

обновлено 18:43
18:43 3427

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не стала комментировать публикацию газеты The Wall Street Journal, где говорится, что президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине разведданные для ударов американским оружием вглубь РФ.

«Мы не комментируем [заявления о] секретных разведданных, мы просто не делаем этого публично», - сказала она в эфире телеканала Fox News.

По данным WSJ, американские чиновники обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку. США также рассматривают возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, однако решение об их поставке еще не принято.

* * * 08:42

В администрации президента США Дональда Трампа согласовали передачу Украине данных разведки для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам энергетической инфраструктуры РФ, расположенным вдали от границы. Об этом сообщает онлайн-издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Такой шаг был предпринят на фоне размышлений администрации президента США Дональда Трампа о возможности предоставить Украине дальнобойное оружие, указывает издание.

По данным Reuters, Вашингтон уже давно делится с Киевом разведданными. Однако, судя по статье WSJ, «новое развитие событий облегчит Украине нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другой инфраструктуре с целью лишить Кремль доходов и нефти».

По данным WSJ, США обратились также к союзникам по НАТО с просьбой предоставить Украине такую же поддержку. Ранее Дональд Трамп призывал европейские страны полностью отказаться от покупки российской нефти, делая это условием для введения его администрацией более жестких санкций в отношении РФ.

По словам источников WSJ, решение предоставить Украине дополнительные разведданные было согласовано незадолго до того, как Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что, по его мнению, «Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть» всю свою территорию в прежних границах.

Источники WSJ сообщили, что США также рассматривают возможность поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, Barracuda и других американского производства. Решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, пока не принято.

26 сентября британская The Telegraph написала со ссылкой на дипломатические источники, что президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке просил его предоставить Киеву крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 9688
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
19:14 2392
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk обновлено 19:09
19:09 3491
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
18:57 552
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
18:43 3428
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
17:32 4583
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
18:10 3645
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 6630
Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий
16:43 4695
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 2279
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 3358
