Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Согласно сообщению официального сайта главы государства, поздравив с победой руководимой Майей Санду правящей Партии действия и солидарности на состоявшихся в Молдове парламентских выборах, Ильхам Алиев отметил, что эти выборы отражают волю молдавского народа.

Президент Молдовы поблагодарила за поздравления. Она, в свою очередь, поздравила президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне при свидетельстве Соединенных Штатов Америки результатами по мирной повестке между Арменией и Азербайджаном.

Выразив признательность за поздравления, глава азербайджанского государства сказал, что достигнутые результаты по мирной повестке между Арменией и Азербайджаном имеют историческое значение.