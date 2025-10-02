Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

USD 1.7000
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с президентом Республики Молдова Майей Санду.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, поздравив с победой руководимой Майей Санду правящей Партии действия и солидарности на состоявшихся в Молдове парламентских выборах, Ильхам Алиев отметил, что эти выборы отражают волю молдавского народа.

Президент Молдовы поблагодарила за поздравления. Она, в свою очередь, поздравила президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне при свидетельстве Соединенных Штатов Америки результатами по мирной повестке между Арменией и Азербайджаном.

Выразив признательность за поздравления, глава азербайджанского государства сказал, что достигнутые результаты по мирной повестке между Арменией и Азербайджаном имеют историческое значение.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества, в частности, в энергетической сфере.

Президент Майя Санду отметила, что ее страна высоко ценит поддержку, оказываемую Азербайджаном Молдове, особенно в период острой необходимости в энергоносителях.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 октября по приглашению премьер-министра Дании Метте Фредериксен и председателя Совета Европейского союза Антониу Кошты прибыл с рабочим визитом в эту страну для участия в VII Саммите Европейского политического сообщества.

