Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине

Совещание «министра войны» Пита Хегсета с несколькими сотнями генералов и адмиралов, собранных со всех частей света, произвело впечатление трагикомедии абсурда. Хегсет бегал из конца в конец перед трибуной. Иногда у него было совершенно зверское выражение лица. Как написал один из пользователей соцсети, такое выражение было бы более оправданным, когда накануне министр играл на спортплощадке, наступил на один конец скейтборда, а другой сильно ударил его по причинному месту.

Так о чем же поведал Хегсет своим командирам? Значительная часть его выступления была посвящена физической форме военнослужащих. «Никаких больше бород, длинных волос и поверхностного индивидуального выражения лица (!), - сказал он. - Мы будем стричь ваши волосы, брить ваши бороды. Совершенно недопустимо видеть толстых генералов в коридорах Пентагона или когда они руководят войсками». Министр заявил о необходимости соблюдать стандарты фитнеса и в качестве примера привел себя. Такую бы речь толкнуть перед российскими генералами, которые эти стандарты точно не соблюдают — там пузанчиков выше крыши. А сотни высших военачальников, собравшихся в гигантском зале на базе в Куантико, что неподалеку от Вашингтона, в большинстве своем полностью лысы из-за возраста, а более молодые коротко стрижены и стройны как тополя. И никаких густых бород на них замечено не было. Приглашенные в салон для груминга, словно собачки, они слушали сначала министра, а потом и президента с каменным выражением лица. Был замечен лишь один из присутствующих в форме ВМФ, который конспектировал замечательные речи начальников. Остальные никак не выражали своего отношения к происходящему. Тишина была гробовой. Но часть о бородах и волосах была лишь одним из посланий министра и президента. Трамп огласил главный месседж, который и превратил комедию в фильм ужасов. Он четко и артикулированно объявил, что отныне основной миссией армии будет сражение с «внутренним врагом». Не с зарубежными неприятелями — Китаем и Россией, а с американскими «левыми лунатиками» (читай: демократами). «В прежние декады наши политики уверовали, что главная работа военных должна идти в Кении и Сомали, в то время как Америка подвергается вторжению в своих собственных границах, - сказал Трамп. Ну, конечно, не нужен им берег турецкий и Африка им не нужна.

И тут, наверное, у большинства генералов и адмиралов пошли мурашки по коже. Они-то, прибывшие из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, были уверены, что там следует укреплять оборону и противостоять вражеским полчищам. Но нет - президент объявил, что главная угроза для Америки происходит из «голубых городов» - Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Сан-Франциско. Имеются в виду не некие нетрадиционные ценности жителей этих мегаполисов, а то, что они управляются демократами. Незадолго до «исторического» совещания в Куантико Трамп приказал направить войска Национальной гвардии в город Портленд, штат Орегон, что на северо-западе Америки, якобы для усиления роли Службы иммиграции и таможни, которая отлавливает там нелегальных иммигрантов. Это противоречит сразу двум законам. Во-первых, Национальная гвардия вводится лишь по требованию властей штата и никак иначе. Во–вторых, и это самое главное, - Конституция США категорически запрещает использовать военные подразделения внутри страны. Как реагируют на эти планы сами военачальники? Они ошеломлены и категорически не согласны с новой стратегией. Как пишет The Washington Post, критический настрой затронул все высшее руководство вооруженных сил, включая председателя Объединенного комитета штабов американской армии генерала Дэна Кейна.