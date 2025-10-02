Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине

Совещание «министра войны» Пита Хегсета с несколькими сотнями генералов и адмиралов, собранных со всех частей света, произвело впечатление трагикомедии абсурда.
Хегсет бегал из конца в конец перед трибуной. Иногда у него было совершенно зверское выражение лица. Как написал один из пользователей соцсети, такое выражение было бы более оправданным, когда накануне министр играл на спортплощадке, наступил на один конец скейтборда, а другой сильно ударил его по причинному месту.
Так о чем же поведал Хегсет своим командирам? Значительная часть его выступления была посвящена физической форме военнослужащих. «Никаких больше бород, длинных волос и поверхностного индивидуального выражения лица (!), - сказал он. - Мы будем стричь ваши волосы, брить ваши бороды. Совершенно недопустимо видеть толстых генералов в коридорах Пентагона или когда они руководят войсками». Министр заявил о необходимости соблюдать стандарты фитнеса и в качестве примера привел себя.
Такую бы речь толкнуть перед российскими генералами, которые эти стандарты точно не соблюдают — там пузанчиков выше крыши. А сотни высших военачальников, собравшихся в гигантском зале на базе в Куантико, что неподалеку от Вашингтона, в большинстве своем полностью лысы из-за возраста, а более молодые коротко стрижены и стройны как тополя. И никаких густых бород на них замечено не было. Приглашенные в салон для груминга, словно собачки, они слушали сначала министра, а потом и президента с каменным выражением лица. Был замечен лишь один из присутствующих в форме ВМФ, который конспектировал замечательные речи начальников. Остальные никак не выражали своего отношения к происходящему. Тишина была гробовой.
Но часть о бородах и волосах была лишь одним из посланий министра и президента. Трамп огласил главный месседж, который и превратил комедию в фильм ужасов. Он четко и артикулированно объявил, что отныне основной миссией армии будет сражение с «внутренним врагом». Не с зарубежными неприятелями — Китаем и Россией, а с американскими «левыми лунатиками» (читай: демократами). «В прежние декады наши политики уверовали, что главная работа военных должна идти в Кении и Сомали, в то время как Америка подвергается вторжению в своих собственных границах, - сказал Трамп. Ну, конечно, не нужен им берег турецкий и Африка им не нужна.
И тут, наверное, у большинства генералов и адмиралов пошли мурашки по коже. Они-то, прибывшие из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, были уверены, что там следует укреплять оборону и противостоять вражеским полчищам. Но нет - президент объявил, что главная угроза для Америки происходит из «голубых городов» - Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Сан-Франциско. Имеются в виду не некие нетрадиционные ценности жителей этих мегаполисов, а то, что они управляются демократами.
Незадолго до «исторического» совещания в Куантико Трамп приказал направить войска Национальной гвардии в город Портленд, штат Орегон, что на северо-западе Америки, якобы для усиления роли Службы иммиграции и таможни, которая отлавливает там нелегальных иммигрантов.
Это противоречит сразу двум законам. Во-первых, Национальная гвардия вводится лишь по требованию властей штата и никак иначе. Во–вторых, и это самое главное, - Конституция США категорически запрещает использовать военные подразделения внутри страны.
Как реагируют на эти планы сами военачальники? Они ошеломлены и категорически не согласны с новой стратегией. Как пишет The Washington Post, критический настрой затронул все высшее руководство вооруженных сил, включая председателя Объединенного комитета штабов американской армии генерала Дэна Кейна.
Сам Кейн открыто не высказывается по вполне понятным причинам о несогласии с новой стратегией. Но, как утверждают несколько источников в его окружении, он совершенно не понимает, что означают новые приоритеты для отражения кризисов в этом бушующем мире. Эти же источники говорят, что Кейн обсуждал свои опасения с другими руководителями Пентагона.
Американские военнослужащие известны своей исключительной дисциплинированностью. Они не привыкли оспаривать приказы высшего командования, даже если считают, что эти приказы глупы и порочны. Сейчас говорят, что независимо от абсурдных указаний министра, Кейн по-прежнему будет держать в фокусе своего внимания подготовку к сдерживанию, в частности Китая, и, если это станет необходимым, к одержанию победы над ним. В генштабе прекрасно понимают, что озабоченности властей «воук-культурой» и планы сражений с «внутренним врагом» в лице «демократов-лунатиков» никак не подготовят военных к вызовам высокотехнологического XXI века.
Но Хегсет гнет свою линию и намерен уволить как минимум 800 генералов и адмиралов, что составляет 20 процентов этой группы военачальников. Диспропорциональное число женщин в армии уже было уволено. Главный упор сейчас делается на участии армии в закрытии границ Америки от проникновения нелегальных мигрантов и потока наркотиков, а также в депортации всех врагов.
Ну а как тогда быть с обсуждаемыми в Белом доме планами свержения венесуэльского диктатора Николаса Мадуро? Подождите, генералам надо сначала побриться и постричь волосы, научиться подтягиваться минимум 10 раз и сбросить вес, а потом они пойдут в бой.