USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
09:45 2528

Совещание «министра войны» Пита Хегсета с несколькими сотнями генералов и адмиралов, собранных со всех частей света, произвело впечатление трагикомедии абсурда.

Хегсет бегал из конца в конец перед трибуной. Иногда у него было совершенно зверское выражение лица. Как написал один из пользователей соцсети, такое выражение было бы более оправданным, когда накануне министр играл на спортплощадке, наступил на один конец скейтборда, а другой сильно ударил его по причинному месту.

Хегсет бегал из конца в конец перед трибуной. Иногда у него было совершенно зверское выражение лица

Так о чем же поведал Хегсет своим командирам? Значительная часть его выступления была посвящена физической форме военнослужащих. «Никаких больше бород, длинных волос и поверхностного индивидуального выражения лица (!), - сказал он. - Мы будем стричь ваши волосы, брить ваши бороды. Совершенно недопустимо видеть толстых генералов в коридорах Пентагона или когда они руководят войсками». Министр заявил о необходимости соблюдать стандарты фитнеса и в качестве примера привел себя.

Такую бы речь толкнуть перед российскими генералами, которые эти стандарты точно не соблюдают — там пузанчиков выше крыши. А сотни высших военачальников, собравшихся в гигантском зале на базе в Куантико, что неподалеку от Вашингтона, в большинстве своем полностью лысы из-за возраста, а более молодые коротко стрижены и стройны как тополя. И никаких густых бород на них замечено не было. Приглашенные в салон для груминга, словно собачки, они слушали сначала министра, а потом и президента с каменным выражением лица. Был замечен лишь один из присутствующих в форме ВМФ, который конспектировал замечательные речи начальников. Остальные никак не выражали своего отношения к происходящему. Тишина была гробовой.

Но часть о бородах и волосах была лишь одним из посланий министра и президента. Трамп огласил главный месседж, который и превратил комедию в фильм ужасов. Он четко и артикулированно объявил, что отныне основной миссией армии будет сражение с «внутренним врагом». Не с зарубежными неприятелями — Китаем и Россией, а с американскими «левыми лунатиками» (читай: демократами). «В прежние декады наши политики уверовали, что главная работа военных должна идти в Кении и Сомали, в то время как Америка подвергается вторжению в своих собственных границах, - сказал Трамп. Ну, конечно, не нужен им берег турецкий и Африка им не нужна.

Трамп огласил главный месседж, который и превратил комедию в фильм ужасов. Он четко и артикулированно объявил, что отныне основной миссией армии будет сражение с «внутренним врагом»

И тут, наверное, у большинства генералов и адмиралов пошли мурашки по коже. Они-то, прибывшие из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, были уверены, что там следует укреплять оборону и противостоять вражеским полчищам. Но нет - президент объявил, что главная угроза для Америки происходит из «голубых городов» - Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Сан-Франциско. Имеются в виду не некие нетрадиционные ценности жителей этих мегаполисов, а то, что они управляются демократами.

Незадолго до «исторического» совещания в Куантико Трамп приказал направить войска Национальной гвардии в город Портленд, штат Орегон, что на северо-западе Америки, якобы для усиления роли Службы иммиграции и таможни, которая отлавливает там нелегальных иммигрантов.

Это противоречит сразу двум законам. Во-первых, Национальная гвардия вводится лишь по требованию властей штата и никак иначе. Во–вторых, и это самое главное, - Конституция США категорически запрещает использовать военные подразделения внутри страны.

Как реагируют на эти планы сами военачальники? Они ошеломлены и категорически не согласны с новой стратегией. Как пишет The Washington Post, критический настрой затронул все высшее руководство вооруженных сил, включая председателя Объединенного комитета штабов американской армии генерала Дэна Кейна.

Отныне американская армия будет бороться с «внутренним врагом», то есть с демократами-лунатиками

Сам Кейн открыто не высказывается по вполне понятным причинам о несогласии с новой стратегией. Но, как утверждают несколько источников в его окружении, он совершенно не понимает, что означают новые приоритеты для отражения кризисов в этом бушующем мире. Эти же источники говорят, что Кейн обсуждал свои опасения с другими руководителями Пентагона.

Американские военнослужащие известны своей исключительной дисциплинированностью. Они не привыкли оспаривать приказы высшего командования, даже если считают, что эти приказы глупы и порочны. Сейчас говорят, что независимо от абсурдных указаний министра, Кейн по-прежнему будет держать в фокусе своего внимания подготовку к сдерживанию, в частности Китая, и, если это станет необходимым, к одержанию победы над ним. В генштабе прекрасно понимают, что озабоченности властей «воук-культурой» и планы сражений с «внутренним врагом» в лице «демократов-лунатиков» никак не подготовят военных к вызовам высокотехнологического XXI века.

Но Хегсет гнет свою линию и намерен уволить как минимум 800 генералов и адмиралов, что составляет 20 процентов этой группы военачальников. Диспропорциональное число женщин в армии уже было уволено. Главный упор сейчас делается на участии армии в закрытии границ Америки от проникновения нелегальных мигрантов и потока наркотиков, а также в депортации всех врагов.

Ну а как тогда быть с обсуждаемыми в Белом доме планами свержения венесуэльского диктатора Николаса Мадуро? Подождите, генералам надо сначала побриться и постричь волосы, научиться подтягиваться минимум 10 раз и сбросить вес, а потом они пойдут в бой.

Читайте по теме

Американские часы остановятся в полночь срочная статья
1 октября 2025, 03:07 7987
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий; все еще актуально
30 сентября 2025, 12:43 4108
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
18 сентября 2025, 00:43 3106
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 2529
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 471
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
11:09 339
Кочарян просит у Москвы денег
Кочарян просит у Москвы денег армянские СМИ
11:04 708
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 12104
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 6970
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа фото
09:45 1659
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот; все еще актуально
1 октября 2025, 15:48 4072
Америка предоставит Украине разведданные для ударов вглубь России
Америка предоставит Украине разведданные для ударов вглубь России
08:42 1949
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент»
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент» Азербайджан приблизился к Сербии
02:02 5560
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов «МанСити» и «Барса» отстают
01:15 5233

ЭТО ВАЖНО

Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 2529
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 471
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
11:09 339
Кочарян просит у Москвы денег
Кочарян просит у Москвы денег армянские СМИ
11:04 708
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 12104
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 6970
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа фото
09:45 1659
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот; все еще актуально
1 октября 2025, 15:48 4072
Америка предоставит Украине разведданные для ударов вглубь России
Америка предоставит Украине разведданные для ударов вглубь России
08:42 1949
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент»
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент» Азербайджан приблизился к Сербии
02:02 5560
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов «МанСити» и «Барса» отстают
01:15 5233
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться