Макрон: Европа недооценила угрозу от России

«Она (Россия) ставит под угрозу нашу коллективную безопасность посредством вмешательства в нашу избирательную борьбу через кибератаки, убийство оппозиционеров и миграционные потоки, которые используют как средство давления, - сказал Макрон. - Россия испытывает нашу противовоздушную оборону, и она изменила свою ядерную доктрину. В Европе недооценивают, в какой степени россияне влияют на наше общественное мнение, распространяя ложную информацию, вплоть до историй о нашествии постельных клопов во Франции».

По словам французского лидера, открытые общества европейских стран уязвимы для информационных войн: «Мы наивны, если не видим, что российская тайная армия разворачивается в наших демократиях. Она состоит из маленьких безликих воинов, которых называют цифровыми ботами. Они манипулируют демократией во Франции, Германии и Европе».

Отвечая на вопрос, выступает ли он за то, чтобы сбить российский боевой самолет, если тот без разрешения войдет в европейское воздушное пространство, президент Франции отметил: «В соответствии с доктриной стратегической неопределенности я могу сказать вам, что не исключается ничего». При этом Макрон выразил мнение, что западным союзникам Украины пора перестать говорить Москве о том, чего они не сделают: «Это знак слабости. Нам нужно держать Путина в неопределенности».

В то же время глава французского государства подчеркнул, что санкции против России работают лучше, чем говорят. Однако, чтобы они работали еще лучше, Западу следует сконцентрироваться на российском «теневом флоте», состоящем из примерно 800 активных судов, которые обходят санкции, подчеркнул Макрон.