Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Туркменистан строит мечеть в Физули

Благотворительный фонд помощи детям, нуждающимся в опеке, имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует проектирование и строительство мечети в азербайджанском городе Физули, пишут СМИ Туркменистана.

Реализация проекта поручена туркменскому частному предприятию Aga-gurluşyk.

Идея строительства мечети была впервые озвучена председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым во время его визита в Азербайджан в июле 2025 года.

Напомним, в августе этого года президент Ильхам Алиев сообщил, что в Физули будет построена мечеть в дар от Туркменистана.

