Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Назван объем прокачки казахстанской нефти по БТД

Суммарный объем прокачки казахстанской нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) с момента подписания соглашения между SOCAR и «КазМунайГаз» составил около 3,4 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба «КазМунайГаз».

Информация приведена по итогам встречи главы компании Асхата Хасенова с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом в Астане. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы транспортировки углеводородов по маршруту БТД, а также вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

«Отмечено, что с момента подписания соглашения о транзите дочерние компании КМГ и SOCAR – «Казмортрансфлот» и ASCO – на паритетной основе перевезли порядка 3,4 млн тонн нефти», – говорится в сообщении.

Кроме того, Хасенов и Наджаф обменялись мнениями о реализации четырехсторонних меморандумов между КМГ, SOCAR, «Татнефтью» и «Узбекнефтегазом» в сфере цифровых технологий и промышленной безопасности.

«КМГ привержен укреплению стратегического сотрудничества с SOCAR, направленного на развитие транзитного потенциала Казахстана и Азербайджана, а также наращивание экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Мы также заинтересованы в расширении взаимодействия в области геологоразведки, низкоуглеродного развития, совместных инвестпроектов и мер по улучшению состояния Каспия», – отметил Хасенов.

Напомним, генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти между КМГ и SOCAR было подписано в 2022 году.

Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Кочарян просит у Москвы денег
Кочарян просит у Москвы денег
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент
Америка предоставит Украине разведданные для ударов вглубь России
Америка предоставит Украине разведданные для ударов вглубь России
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент»
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент» Азербайджан приблизился к Сербии
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов
