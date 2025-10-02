Назван объем прокачки казахстанской нефти по БТД

Суммарный объем прокачки казахстанской нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) с момента подписания соглашения между SOCAR и «КазМунайГаз» составил около 3,4 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба «КазМунайГаз».

Информация приведена по итогам встречи главы компании Асхата Хасенова с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом в Астане. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы транспортировки углеводородов по маршруту БТД, а также вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

«Отмечено, что с момента подписания соглашения о транзите дочерние компании КМГ и SOCAR – «Казмортрансфлот» и ASCO – на паритетной основе перевезли порядка 3,4 млн тонн нефти», – говорится в сообщении.

Кроме того, Хасенов и Наджаф обменялись мнениями о реализации четырехсторонних меморандумов между КМГ, SOCAR, «Татнефтью» и «Узбекнефтегазом» в сфере цифровых технологий и промышленной безопасности.

«КМГ привержен укреплению стратегического сотрудничества с SOCAR, направленного на развитие транзитного потенциала Казахстана и Азербайджана, а также наращивание экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Мы также заинтересованы в расширении взаимодействия в области геологоразведки, низкоуглеродного развития, совместных инвестпроектов и мер по улучшению состояния Каспия», – отметил Хасенов.

Напомним, генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти между КМГ и SOCAR было подписано в 2022 году.