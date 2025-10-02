Эхо шатдауна: массовые увольнения и по $15 млрд потерь еженедельно

По словам Воута, массовые сокращения начнутся «через день или два». Он уточнил, что из-за шатдауна будут приостановлены некоторые программы поддержки малообеспеченных семей, а военнослужащие перестанут получать денежное довольствие с 15 октября, если ситуация с финансированием не разрешится.

Администрация президента США планирует в ближайшие дни начать массовые увольнения и отправку в вынужденный отпуск сотрудников федеральных ведомств из-за шатдауна. Об этом директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Рассел Воут уведомил республиканцев в Конгрессе, сообщает Politico.

Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом намерен воспользоваться шатдауном для дальнейшего сокращения госаппарата США.

Администрация президента США считает, что из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна) ВВП страны потенциально будет терять примерно по $15 млрд в неделю, сообщает газета Politico со ссылкой на документы, которые Белый дом намерен передать законодателям-республиканцам.

Как отмечается в публикации, «советники президента [США] Дональда Трампа по экономическим вопросам предупреждают, что продолжительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям». Согласно их расчетам, «США могут терять $15 млрд ВВП каждую неделю, пока продолжается шатдаун, если он продлится месяц, то число безработных увеличится на 43 тысячи». Как уточняет издание, в этих подсчетах не учитывается, что «около 1,9 млн сотрудников федеральных ведомств отправят в вынужденный отпуск или они будут работать без оплаты».

Согласно приведенным оценкам, если шатдаун продлится месяц, потребительские расходы в США сократятся на $30 млрд.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.