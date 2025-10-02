Украинская ПВО в кризисе

По их словам, летние удары по предприятиям по производству беспилотников стали наглядным примером того, как РФ усовершенствовала баллистические ракеты, чтобы эффективнее противодействовать американским системам Patriot.

Месяцы интенсивных российских атак свидетельствуют о том, что Москва смогла модернизировать свои ракеты для обхода украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщили украинские и западные чиновники изданию Financial Times.

Чиновники считают, что изменения коснулись мобильных комплексов «Искандер-М» (дальность до 500 км), а также авиационных ракет «Кинжал» (дальность до 480 км). Теперь ракеты, двигаясь по стандартной траектории, на завершающем этапе резко меняют курс, пикируют под большим углом или выполняют маневры, что осложняет работу перехватчиков Patriot.

Бывший украинский чиновник отметил, что подобные улучшения «меняют правила игры для России». В то же время Киев сталкивается с замедлением поставок американских ракет-перехватчиков.

Согласно данным украинских Воздушных сил, собранным лондонским Центром информационной устойчивости, уровень перехвата российских баллистических ракет этим летом вырос до 37% в августе, но уже в сентябре упал до 6%, несмотря на меньшее количество запусков. В частности, 1 октября Воздушные силы ВСУ сообщили, что все четыре ракеты «Искандер-М» достигли целей.

По информации FT, российские удары серьезно повредили как минимум четыре завода по производству дронов в Киеве и окрестностях, включая предприятие, выпускающее турецкие Bayraktar. Ракеты также повредили офисы компании-разработчика комплектующих для БПЛА, а также здания делегации ЕС и Британского совета.

Patriot остается единственной системой в арсенале Украины, способной сбивать российские баллистические ракеты. Однако западные чиновники отмечают, что снижение эффективности перехватов стало первым сигналом о модернизации российских вооружений.

В отчете специнспектора Агентства оборонной разведки США говорится, что ВСУ испытывают трудности с применением Patriot из-за новых тактических приемов России, включая маневры и изменение траектории полета. В пример приводятся атаки: 28 июня — семь выпущенных ракет, из которых сбита только одна, и 9 июля — 13 ракет, из которых уничтожены семь.

По словам экспертов, усовершенствования, вероятно, связаны с корректировкой программного обеспечения. Исследователь Фабиан Гофман из Университета Осло отметил, что «Искандер-М» способен агрессивно маневрировать на конечной стадии полета, а перепрограммирование систем наведения позволяет выполнять резкие маневры перед поражением цели, что затрудняет перехват.