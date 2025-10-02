Российские самолеты поссорили НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время дискуссии с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом повысил голос, обсуждая реакцию на пролет российских МиГ-31. Об этом сообщает Fox News.

Разногласия возникли после того, как Эстония инициировала консультации в рамках 4-й статьи Североатлантического договора, которая предусматривает обсуждение ситуации, если страна-член альянса ощущает угрозу своей безопасности.

По мнению Рютте, слишком частое использование статьи может ослабить значимость договора. «Один из источников сообщил, что он даже повысил голос на Михала, предупредив о необходимости осторожно подходить к подаче сигналов тревоги», – отмечает телеканал.

Инцидент произошел 19 сентября, когда три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Нарушение длилось около 12 минут, после чего российские самолеты были перехвачены итальянскими F-35.

Ранее генсек НАТО связался с премьером Эстонии для обсуждения ситуации, а Таллин пригласил союзников к консультациям в рамках статьи 4.

В сентябре российские беспилотники уже нарушали воздушное пространство ряда стран НАТО, включая Польшу и Румынию.