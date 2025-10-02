Кочарян просит у Москвы денег

Бывший президент Армении Роберт Кочарян на днях посетил Москву, где встретился с кремлевским куратором по вопросам Армении, заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Об этом пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Кочарян и Кириенко обсудили «внутриполитические проблемы республики, в том числе связанные с выборами».

По данным газеты, Кочарян представил Кириенко «свою формулу успеха» на выборах, «которая заключается в консолидации оппозиции и борьбе с властью максимально широким фронтом, что также подразумевает финансовые затраты».

Издание утверждает, что Кириенко «не взял на себя никаких конкретных обязательств, более того, он фактически дал понять, что они умыли руки в отношении Армении».

Газета пыталась выяснить у депутата от оппозиционного блока «Армения» Агнесы Хамоян, посещал ли Кочарян Москву в последние дни и встречался ли с Кириенко, однако та ответила, что не в курсе визитов экс-президента.