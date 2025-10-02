USD 1.7000
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Асада пытались отравить в Москве

11:18 498

Бывший президент Сирии Башар Асад пережил попытку отравления, сообщает Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со ссылкой на источник. По данным организации, его состояние сейчас оценивается как стабильное.

Отмечается, что 29 сентября Асад был выписан из больницы на окраине Москвы. Все время его пребывания доступ к нему имели лишь его брат Махер Асад и бывший генсек по делам президента Мансур Аззам.

По словам источника, цель нападения заключалась в том, чтобы поставить российское руководство в неловкое положение и возложить на него ответственность за устранение бывшего сирийского лидера.

Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 2547
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 499
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
11:09 351
Кочарян просит у Москвы денег
Кочарян просит у Москвы денег армянские СМИ
11:04 731
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку!
«Карабах» уверенно обыграл «Копенгаген» в Баку! Вторая победа подряд в Лиге чемпионов; видео, обновлено 22:38
1 октября 2025, 22:38 12113
Трагедия жильцов Сабаильского района
Трагедия жильцов Сабаильского района наша жизнь
1 октября 2025, 17:53 6977
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа фото
09:45 1665
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот; все еще актуально
1 октября 2025, 15:48 4075
Америка предоставит Украине разведданные для ударов вглубь России
Америка предоставит Украине разведданные для ударов вглубь России
08:42 1955
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент»
Рейтинг УЕФА: «Карабах» обскакал «Севилью», «Селтик» и «Гент» Азербайджан приблизился к Сербии
02:02 5568
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов
«Карабах» и пять грандов, идущие без потерь в Лиге чемпионов «МанСити» и «Барса» отстают
01:15 5236

