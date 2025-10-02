Асада пытались отравить в Москве

Бывший президент Сирии Башар Асад пережил попытку отравления, сообщает Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со ссылкой на источник. По данным организации, его состояние сейчас оценивается как стабильное.

Отмечается, что 29 сентября Асад был выписан из больницы на окраине Москвы. Все время его пребывания доступ к нему имели лишь его брат Махер Асад и бывший генсек по делам президента Мансур Аззам.

По словам источника, цель нападения заключалась в том, чтобы поставить российское руководство в неловкое положение и возложить на него ответственность за устранение бывшего сирийского лидера.