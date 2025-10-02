Казахстан стал задерживать российские фуры

USD 1.7000
На казахстано-российской границе выстроились многокилометровые очереди из нескольких тысяч грузовиков, следующих из Китая. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Согласно информации, перевозчики сталкиваются с масштабными проверками грузов, что в преддверии праздничной недели в Китае может привести к дальнейшему осложнению логистической ситуации.

Как сообщил заместитель руководителя отдела логистики компании «Сервисная логистическая компания» Максим Емелин, обострение ситуации началось в середине сентября. По его словам, основной причиной стали автомобили с товарами двойного назначения, подпадающими под санкционные ограничения. Он указал, что практически все грузы с признаками двойного назначения подвергаются тщательной таможенной проверке, а значительная часть водителей предпочитает ждать в отстойниках, опасаясь затяжных досмотров.

Коммерческий директор транспортно-логистической компании AKFA Алексей Чернышев отметил, что скопление грузовиков на границе продолжается уже третью неделю.

«Государство запустило жесткий контроль серного импорта. Перевозчики просто боятся ехать «в жерло вулкана», – добавил он.

Глава отдела логистики YM Trans Group Александр Азатьян утверждает, что на пункте пропуска «Маштаково» скопилось 2-3 тыс. грузовиков. В свою очередь источник издания в автомобильных перевозках приводит цифру в 7,5 тыс. единиц транспорта.

При этом Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале указывает, что граница «открыта для добросовестного бизнеса», а проблемы вызваны действиями недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

По оценке экспертов, в условиях сложившейся ситуации логистические потоки могут сместиться на альтернативные маршруты. Как отметил Емелин, основным вариантом становится пункт пропуска «Маньчжурия» — «Забайкальск», где оформление обычно занимает от одного до двух дней. В то же время, по словам Чернышева, текущая ситуация отражает «новую реальность — усиление контроля и более строгое соблюдение санкционного режима со стороны западных стран».

В публикации отмечается, что начавшаяся в Китае праздничная неделя усугубит проблему доставки импорта в Россию, а перевозчики в свою очередь видят в происходящем признаки изменения политики Казахстана в сторону более скрупулезного соблюдения западных санкций.

