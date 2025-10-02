Трамп готовится к азиатскому турне

По информации агентства, на данный момент именно эта дата обсуждается сторонами. К тому времени в Японии будет назначен новый премьер-министр, который сменит уходящего в отставку Сигэру Исибу.

В ходе встречи американский лидер и глава японского правительства намерены подтвердить приверженность укреплению двустороннего альянса.

Отметим, что этот визит станет первым для Трампа в Японию с начала его второго президентского срока.

Портал Nikkei Asia, в свою очередь, допускает, что в ходе азиатского турне президент США может провести встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В публикации подчеркивается, что переговоры между лидерами США и Индии, чьи отношения осложнены призывами Трампа отказаться от импорта российской нефти, могут пройти в Куала-Лумпуре – столице Малайзии, где с 26 по 28 октября состоится саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

После этого Трамп направится в Республику Корея, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По мнению портала, в рамках визита американский лидер может посетить демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей, где возможна встреча с Ким Чен Ыном.

Ранее южнокорейский чиновник также не исключал такую возможность во время саммита АТЭС в городе Кенджу. Между тем Моди выразил готовность и ожидание предстоящей встречи с Трампом.

Ранее президент США сообщил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через четыре недели, чтобы обсудить вопрос экспорта американской сои в Китай.