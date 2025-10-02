USD 1.7000
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Трамп готовится к азиатскому турне

13:18

Президент США Дональд Трамп может посетить Японию 27 октября, сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, на данный момент именно эта дата обсуждается сторонами. К тому времени в Японии будет назначен новый премьер-министр, который сменит уходящего в отставку Сигэру Исибу.

В ходе встречи американский лидер и глава японского правительства намерены подтвердить приверженность укреплению двустороннего альянса.

Отметим, что этот визит станет первым для Трампа в Японию с начала его второго президентского срока.

Портал Nikkei Asia, в свою очередь, допускает, что в ходе азиатского турне президент США может провести встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В публикации подчеркивается, что переговоры между лидерами США и Индии, чьи отношения осложнены призывами Трампа отказаться от импорта российской нефти, могут пройти в Куала-Лумпуре – столице Малайзии, где с 26 по 28 октября состоится саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

После этого Трамп направится в Республику Корея, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По мнению портала, в рамках визита американский лидер может посетить демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей, где возможна встреча с Ким Чен Ыном.

Ранее южнокорейский чиновник также не исключал такую возможность во время саммита АТЭС в городе Кенджу. Между тем Моди выразил готовность и ожидание предстоящей встречи с Трампом.

Ранее президент США сообщил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через четыре недели, чтобы обсудить вопрос экспорта американской сои в Китай.

Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 228
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
13:40 780
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 388
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 953
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества фото; обновлено 12:57
12:57 2298
Украина готовит атаку на Крым?
Украина готовит атаку на Крым?
12:50 1730
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном видео
12:36 2439
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
12:30 1988
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
11:39 3283
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 4967
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 3299

