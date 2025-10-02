USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии

13:22 954

В Польше считают, что российские спецслужбы планировали в стране, а также в соседних Литве и Германии серию диверсий с использованием дронов и замаскированной взрывчатки, говорится в публикации Gazeta Wyborcza.

Информированные собеседники, имеющие отношение к работе прокуратуры и Агентства внутренней безопасности, рассказали о выводах расследования в отношении задержанного агента Владислава Г., который, как считают, действовал по заказу ГРУ.

По данным следствия, от кураторов он получил задание добыть лопату, выкопать на местном кладбище указанные объекты – консервные банки, брендированные как обычная консервированная кукуруза – и оставить в определенном месте возле Лодзи.

«По нашей версии, российская военная разведка, ГРУ, готовила теракты с использованием дронов и консервных банок, содержащих мощную взрывчатку вместо кукурузы», – поделились собеседники.

В дальнейшем выяснилось, что операции подобного типа готовили не только в Польше, но, вероятно, также в Литве и Германии. В частности, аналогичные «банки с кукурузой» нашли на кладбище в Литве.

Задержанный, как считают, также перевозил компоненты для беспилотников и SIM-карты между Литвой, Польшей и Германией.

Владиславу Г. в случае подтверждения подозрений грозит пожизненное лишение свободы. Прокуратура рассчитывает завершить расследование до конца года.

Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 231
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
13:40 782
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 389
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 955
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества фото; обновлено 12:57
12:57 2298
Украина готовит атаку на Крым?
Украина готовит атаку на Крым?
12:50 1732
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном видео
12:36 2439
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
12:30 1990
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
11:39 3283
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 4969
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 3300

ЭТО ВАЖНО

Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 231
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
13:40 782
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 389
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 955
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества фото; обновлено 12:57
12:57 2298
Украина готовит атаку на Крым?
Украина готовит атаку на Крым?
12:50 1732
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном видео
12:36 2439
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
12:30 1990
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
11:39 3283
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 4969
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 3300
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться