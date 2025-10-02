Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии

В Польше считают, что российские спецслужбы планировали в стране, а также в соседних Литве и Германии серию диверсий с использованием дронов и замаскированной взрывчатки, говорится в публикации Gazeta Wyborcza.

Информированные собеседники, имеющие отношение к работе прокуратуры и Агентства внутренней безопасности, рассказали о выводах расследования в отношении задержанного агента Владислава Г., который, как считают, действовал по заказу ГРУ.

По данным следствия, от кураторов он получил задание добыть лопату, выкопать на местном кладбище указанные объекты – консервные банки, брендированные как обычная консервированная кукуруза – и оставить в определенном месте возле Лодзи.

«По нашей версии, российская военная разведка, ГРУ, готовила теракты с использованием дронов и консервных банок, содержащих мощную взрывчатку вместо кукурузы», – поделились собеседники.

В дальнейшем выяснилось, что операции подобного типа готовили не только в Польше, но, вероятно, также в Литве и Германии. В частности, аналогичные «банки с кукурузой» нашли на кладбище в Литве.

Задержанный, как считают, также перевозил компоненты для беспилотников и SIM-карты между Литвой, Польшей и Германией.

Владиславу Г. в случае подтверждения подозрений грозит пожизненное лишение свободы. Прокуратура рассчитывает завершить расследование до конца года.