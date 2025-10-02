Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в церемонии открытия мероприятия на тему «Ускорение развития возобновляемой энергии в Центральной Азии», организованного Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в рамках «Энергетической недели Казахстана», а также в Министерском круглом столе «Ускоренное партнерство по возобновляемой энергетике в Центральной Азии» (APRECA).

В своем выступлении министр энергетики отметил, что инициатива APRECA, продвигающая укрепление взаимосвязи в области зеленой энергетики между богатой возобновляемыми источниками энергии и критически важными материалами Центральной Азией и соседними регионами, была впервые представлена в Азербайджане в прошлом году в рамках COP29, и «Коридор зеленой энергии Центральная Азия – Азербайджан» является одним из проектов, внесших вклад в эту цель. Было подчеркнуто, что предпринимаемые в настоящее время Азербайджаном крупномасштабные шаги в области возобновляемой энергетики направлены на увеличение доли данных источников в энергосистеме примерно до 40 процентов к 2030 году, а также на формирование регионального партнерства и реализацию стратегически важных проектов.

«В политике президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, направленной на превращение регионов Центральной Азии, Южного Кавказа и Каспия в единое геополитическое пространство, а также на укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, развитие сотрудничества в области возобновляемой энергетики занимает важное место. Создание геостратегического «Транскаспийского зеленого энергетического коридора», который впервые в истории соединит электроэнергетические системы наших стран, полностью соответствует основным приоритетам этой политики и открывает широкие возможности для развития Срединного коридора в качестве зеленого моста, соединяющего Европу с Азией и Китаем через Каспийское море», - добавил министр энергетики.