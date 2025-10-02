Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в церемонии открытия мероприятия на тему «Ускорение развития возобновляемой энергии в Центральной Азии», организованного Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в рамках «Энергетической недели Казахстана», а также в Министерском круглом столе «Ускоренное партнерство по возобновляемой энергетике в Центральной Азии» (APRECA).
В своем выступлении министр энергетики отметил, что инициатива APRECA, продвигающая укрепление взаимосвязи в области зеленой энергетики между богатой возобновляемыми источниками энергии и критически важными материалами Центральной Азией и соседними регионами, была впервые представлена в Азербайджане в прошлом году в рамках COP29, и «Коридор зеленой энергии Центральная Азия – Азербайджан» является одним из проектов, внесших вклад в эту цель. Было подчеркнуто, что предпринимаемые в настоящее время Азербайджаном крупномасштабные шаги в области возобновляемой энергетики направлены на увеличение доли данных источников в энергосистеме примерно до 40 процентов к 2030 году, а также на формирование регионального партнерства и реализацию стратегически важных проектов.
«В политике президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, направленной на превращение регионов Центральной Азии, Южного Кавказа и Каспия в единое геополитическое пространство, а также на укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, развитие сотрудничества в области возобновляемой энергетики занимает важное место. Создание геостратегического «Транскаспийского зеленого энергетического коридора», который впервые в истории соединит электроэнергетические системы наших стран, полностью соответствует основным приоритетам этой политики и открывает широкие возможности для развития Срединного коридора в качестве зеленого моста, соединяющего Европу с Азией и Китаем через Каспийское море», - добавил министр энергетики.
Парвиз Шахбазов отметил, что подготовка технико-экономического обоснования проекта начнется в ближайшее время при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Также была представлена информация о проектах зеленых энергетических коридоров «Каспий - Черное море - Европа» и «Азербайджан – Турция - Европа» и «Азербайджан – Грузия – Турция - Болгария» по различным маршрутам. Было доведено до сведения, что интеграция проекта «Зеленый энергетический коридор Центральная Азия – Азербайджан» с данными проектами открывает перспективы направления значительного потенциала возобновляемой энергии региона на рынки Турции и Европы, обеспечения координации межконтинентальных центров производства и потребления, а также управления вариативностью выработки энергии. Также было отмечено, что данные интерконнекторы с оптоволоконными компонентами, в сочетание с «Транскаспийским зеленым энергетическим коридором» будут способствовать не только укреплению энергетической и экологической безопасности, но и развитию цифровых и транспортных коммуникаций, что в свою очередь существенно усилит геостратегическое значение наших государств вдоль Срединного коридора.