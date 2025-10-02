USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Палестинцы опасаются плана Трампа

13:26 459

Палестинские группировки, обсуждающие предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования ситуации в секторе Газа, выражают опасения по поводу исполнения его отдельных пунктов, сообщает телеканал Al Hadath.

По информации источников телеканала, движение ХАМАС продолжает обсуждать американский план с палестинскими фракциями и посредниками. Отмечается, что участники переговоров выражают тревогу по поводу реализации отдельных положений плана Трампа. В частности, представители группировок требуют предоставить «график вывода израильских сил» из сектора Газа. Кроме того, палестинцы опасаются «повторения ливанского опыта» в анклаве и настаивают на «четких гарантиях прекращения боевых действий в Газе».

Кроме того, по информации тех же источников, представители палестинских фракций заявляют, что предложенный им план Трампа «отличается от вариантов, представленных лидерам арабских стран».

29 сентября Белый дом представил всеобъемлющий план, включающий 20 пунктов. Он предусматривает временное внешнее управление сектором Газа и размещение международных сил в анклаве. В администрации утверждают, что инициатива не направлена на аннексию или оккупацию, а также исключает принудительное переселение населения. В документе также прямо указано, что ХАМАС не вернется к власти в Газе. Израиль поддержал план. Трамп, выступая 30 сентября, заявил, что США готовы предоставить ХАМАС три–четыре дня на его рассмотрение.

Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 234
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
13:40 782
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 390
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 959
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества фото; обновлено 12:57
12:57 2298
Украина готовит атаку на Крым?
Украина готовит атаку на Крым?
12:50 1733
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном видео
12:36 2439
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
12:30 1992
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
11:39 3284
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 4971
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 3302

ЭТО ВАЖНО

Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 234
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
13:40 782
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 390
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 959
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества фото; обновлено 12:57
12:57 2298
Украина готовит атаку на Крым?
Украина готовит атаку на Крым?
12:50 1733
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном видео
12:36 2439
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
12:30 1992
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
11:39 3284
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 4971
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 3302
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться