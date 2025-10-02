Палестинцы опасаются плана Трампа

По информации источников телеканала, движение ХАМАС продолжает обсуждать американский план с палестинскими фракциями и посредниками. Отмечается, что участники переговоров выражают тревогу по поводу реализации отдельных положений плана Трампа. В частности, представители группировок требуют предоставить «график вывода израильских сил» из сектора Газа. Кроме того, палестинцы опасаются «повторения ливанского опыта» в анклаве и настаивают на «четких гарантиях прекращения боевых действий в Газе».

Кроме того, по информации тех же источников, представители палестинских фракций заявляют, что предложенный им план Трампа «отличается от вариантов, представленных лидерам арабских стран».

29 сентября Белый дом представил всеобъемлющий план, включающий 20 пунктов. Он предусматривает временное внешнее управление сектором Газа и размещение международных сил в анклаве. В администрации утверждают, что инициатива не направлена на аннексию или оккупацию, а также исключает принудительное переселение населения. В документе также прямо указано, что ХАМАС не вернется к власти в Газе. Израиль поддержал план. Трамп, выступая 30 сентября, заявил, что США готовы предоставить ХАМАС три–четыре дня на его рассмотрение.