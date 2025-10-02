Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе

«Дело Аднана Ахмедзаде» в буквальном смысле слова расшатало не только экономический ландшафт страны, но и повергло в шок политическую систему Азербайджана. Последствия этого «нефтяного шума» в век нефтяного бума еще будут сказываться на протяжении долгих лет. Но в этом громком деле в тени осталась еще одна незаметная на политической авансцене фигура. Речь пойдет о кузене Аднана Ахмедзаде – Кямране Агаеве, больше известном среди «нефтяных людей» под прозвищем «Мамоня». Масштаб личности, точнее, полное безличие Кямрана не позволяет назвать его серым кардиналом нефтяного дела А.Ахмедзаде. Хотя известно одно: Аднан безмерно доверял «Мамоне», оформляя на него все свои активы и недвижимость. И в этом деле Аднан, безусловно, совершил свою роковую ошибку. «Мамоня» в силу своей фантастической алчности оказался к тому же и невероятно трусливым человеком. Поскольку для своего спасения и сохранения капитала бросился в объятия и стал заложником российских спецслужб. Он готов, как и другие «нефтяные люди» из близкого окружения Ахмедзаде, во имя сохранения своего капитала не только сдать своего хозяина, но и пойти на все другие подлости. Чтобы понять значимость деятельности К.Агаева, достаточно обратить внимание на один факт: в открытом доступе нет ни одной фотографии Кямрана. Редакции haqqin.az удалось получить доступ лишь к одной из немногочисленных фотографий К.Агаева. Что же заставляло Кямрана скрываться от всех? Почему он так усиленно прятался, действуя из-за кулис?

Кямран Агаев, резидент ОАЭ и владелец мальтийской трейдинговой компании Alkagesta Ltd, в последние месяцы оказался не только в поле зрения правоохранительных структур Азербайджана, но и в центре международного внимания. Его имя все чаще упоминается в контексте схем поставок нефти в обход международных санкций из России и из подконтрольных фельдмаршалу Халифе Хафтару регионов Ливии. В мае этого года компания Oilmar Shipping and Chartering DMCC, зарегистрированная в ОАЭ и ранее связывавшаяся с именем Аднана Ахмедзаде, объявила о передаче 100 процентов своих акций исполнительному директору компании Юсифу Мамедову. Как пояснили в пресс-релизе, решение было принято «в связи с известными событиями» и с целью защиты деловой репутации. Однако источники, близкие к азербайджанским правоохранительным органам, утверждают: компания Oilmar являлась частью более широкой сети, неформально управляемой через офшорные структуры, в том числе через компанию через Alkagesta Ltd. Согласно официальным данным британского реестра юридических лиц, владельцем Alkagesta Ltd является Кямран Фирудин оглу Агаев, родившийся в 1977 году, а исполнительным директором - Орхан Рустамов. При этом близкие родственные связи К.Агаева с Ахмедзаде объясняют возможную непрозрачность структуры собственности компании и неформальные связи между ее участниками. Компания Alkagesta Ltd заявляет о себе как о глобальной трейдинговой группе с представительствами в 17 странах, специализирующейся на поставках нефтепродуктов, биотоплива, удобрений и сельхозпродукции. В официальных материалах подчеркивается, что в управлении ею участвуют бывшие сотрудники британского международного финансового конгломерата Barclays и других международных структур, что должно подчеркивать «прозрачность» и деловую надежность компании.

Однако в последние два года вокруг Alkagesta вырисовывается совершенно иная картина — образ компании, участвующей в сложной схеме поставок нефти с сомнительным происхождением. С конца 2022 года в утечках финансовых и судовых документов начали появляться детали, ставящие под сомнение законность операций, проводимых Alkagesta. Одной из ключевых тем стала торговля ливийской нефтью, добываемой в Бенгази — регионе, находящемся под контролем мятежного пророссийского команданте - Халифы Хафтара. По данным изданий Lloyd’s List и Bloomberg, несмотря на наложенное ООН эмбарго, нефть из этих месторождений поступала на международные рынки. В схеме фигурировали суда, связанные с Alkagesta, а также логистика через терминалы Мальты. Согласно данным Совета Безопасности ООН, такая нефть экспортировалась в обход санкций по трем основным каналам: загрузка в Бенгази с перегрузкой в международных водах, прямые поставки с поддельными сертификатами, а также дозагрузка с легитимным грузом из других стран. За 20 месяцев - с января 2023 года по август 2024 года - 42 танкера совершили почти 200 рейсов в старый порт Бенгази с общим дедвейтом в 1,4 миллиона тонн.

Примеры конкретных операций демонстрируют схожую схему. 4 ноября 2022 года судно MT TONY разгрузило в турецком порту Гебзе почти 2,5 миллиона литров бензина. В декларации утверждалось, что топливо было загружено на Мальте, продавцом значилась компания Alkagesta Ltd Malta, покупателем — Alkagesta Ltd Mersin, а страной происхождения — Туркменистан. Однако данные противоречили друг другу: в судовых документах был указан термин OPL (out of port limits, то есть вне границ порта), а в счете-фактуре получателем значилась не турецкая, а мальтийская структура. Подобные расхождения были зафиксированы 24 ноября и 10 декабря того же года в аналогичных рейсах MT ISTRA и повторном рейсе MT TONY. Особое внимание вызывает активность Alkagesta на Черном море. Согласно базе данных Volza, эта структура осуществляла импорт нефтепродуктов по коду HSN 2710 через Yomkostyah Black Sea Terminal, ошибочно обозначенный как турецкий терминал, хотя фактически он находится в Грузии, рядом с Батуми. В документах фигурируют поставки от казахстанских компаний — Kyzylorda Refinery и Amangeldinskiy GPZ, однако в ряде случаев эксперты указывают на сомнительность происхождения продукции и возможность подмены происхождения — в частности, ливийская нефть оформлялась как казахстанская, а подделанные сертификаты выдавала структура в Турции.

В дополнение к этому с начала войны в Украине компания Alkagesta неоднократно упоминалась как трейдер, участвующий в логистике российской нефти, направлявшейся из портов РФ в Турцию. Подтверждением этому служат данные из открытых источников. В частности, за несколько дней до ареста Ахмедзаде медиаресурс Euro Asia News опубликовал материалы о танкере Blue Rose (IMO 9335915), который принадлежал структурам, связанным с Alkagesta, и перевозил российскую нефть из Новороссийска к побережью Турции, обходя европейские санкции. В августе 2025 года началось совместное расследование Великобритании и Евросоюза по факту предполагаемой торговли Alkagesta ливийской и российской нефтью. По информации, обсуждается возможность введения санкций против компании. На этом фоне активизировались действия азербайджанских спецслужб. Арест Аднана Ахмедзаде стал началом масштабной зачистки старых схем в азербайджанском нефтетрейдинге. Однако пока остается открытым вопрос, кем на самом деле является Кямран Агаев - независимым бизнесменом или номинальным владельцем обширной инфраструктуры, выстроенной вокруг «теневой империи» Аднана Ахмедзаде?