USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Испания убивается за палестинцев

13:37 616

Испания вызвала посла Израиля в Мадрид в связи с задержанием судов флотилии «Сумуд», направлявшихся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Об этом говорится в сообщении МИД Испании.

«Сегодня я вызвал временного поверенного в делах здесь, в Мадриде», - заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес отметив, что на судах находились также 65 граждан Испании.

Ранее сообщалось, что израильские военные перехватили девять судов флотилии «Сумуд».

Напомним, Израиль отозвал своего посла из Мадрида в прошлом году после того, как Испания признала палестинское государство.

Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 236
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
13:40 784
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 391
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 962
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества фото; обновлено 12:57
12:57 2300
Украина готовит атаку на Крым?
Украина готовит атаку на Крым?
12:50 1734
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном видео
12:36 2444
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
12:30 1996
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
11:39 3285
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 4971
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 3303

ЭТО ВАЖНО

Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 236
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
13:40 784
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 391
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 962
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества фото; обновлено 12:57
12:57 2300
Украина готовит атаку на Крым?
Украина готовит атаку на Крым?
12:50 1734
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном видео
12:36 2444
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
12:30 1996
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
11:39 3285
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 4971
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 3303
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться