Испания убивается за палестинцев

Испания вызвала посла Израиля в Мадрид в связи с задержанием судов флотилии «Сумуд», направлявшихся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Об этом говорится в сообщении МИД Испании.

«Сегодня я вызвал временного поверенного в делах здесь, в Мадриде», - заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес отметив, что на судах находились также 65 граждан Испании.

Ранее сообщалось, что израильские военные перехватили девять судов флотилии «Сумуд».

Напомним, Израиль отозвал своего посла из Мадрида в прошлом году после того, как Испания признала палестинское государство.