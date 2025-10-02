Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном

Председатель Национального собрания (парламента) Армении созывает внеочередное заседание для обсуждения проекта мирного заявления с Азербайджаном. Об этом сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, в повестку внесен проект заявления законодательного органа «Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном», подготовленный фракцией «Гражданский договор».
Оппозиционная фракция «Армения» сообщила о своем решении не принимать участия во внеочередном заседании, посвященном обсуждению мирного проекта с Баку.