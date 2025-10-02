USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном

13:40 784

Председатель Национального собрания (парламента) Армении созывает внеочередное заседание для обсуждения проекта мирного заявления с Азербайджаном. Об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, в повестку внесен проект заявления законодательного органа «Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном», подготовленный фракцией «Гражданский договор».

Оппозиционная фракция «Армения» сообщила о своем решении не принимать участия во внеочередном заседании, посвященном обсуждению мирного проекта с Баку.

Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 237
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
13:40 785
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 392
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 963
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества фото; обновлено 12:57
12:57 2300
Украина готовит атаку на Крым?
Украина готовит атаку на Крым?
12:50 1735
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном видео
12:36 2445
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
12:30 1996
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
11:39 3286
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 4971
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 3303

ЭТО ВАЖНО

Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 237
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
13:40 785
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 392
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 963
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества фото; обновлено 12:57
12:57 2300
Украина готовит атаку на Крым?
Украина готовит атаку на Крым?
12:50 1735
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном видео
12:36 2445
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
12:30 1996
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
11:39 3286
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 4971
Асада пытались отравить в Москве
Асада пытались отравить в Москве
11:18 3303
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться