Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Украина продвигает свои дроны в США

Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины совместно с представителями Минобороны посетила США для обсуждения закупки украинских дронов и вопросов безопасности. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в соцсетях.

По его словам, центральной темой переговоров стала реализация президентской инициативы Drone Deal.

«Главная цель визита украинской команды – технические переговоры для подготовки подписания соглашения по покупке украинских дронов, реализация которой предусматривает также возможность создания совместных украинско-американских производств», – написал Умеров.

По его словам, украинская делегация провела встречи с представителями Пентагона, Конгресса и ВС США, на которых обсуждались расширение сотрудничества и модернизация беспилотных платформ. Киев представил собственный опыт в разработке воздушных, морских и наземных дронов, которые вызвал значительный интерес у союзников, указал секретарь СНБО. Отдельное внимание на переговорах было уделено механизму PURL, предусматривающему закупку американских вооружений и боеприпасов за счет средств Евросоюза. В частности, речь шла о планах поставок на 2026 год.

Умеров отметил, что Украина остается одним из мировых лидеров в сфере беспилотных технологий, а партнерство в этой области способствует укреплению общей безопасности.

Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Украина готовит атаку на Крым?
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Асада пытались отравить в Москве
