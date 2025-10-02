Украина продвигает свои дроны в США

Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины совместно с представителями Минобороны посетила США для обсуждения закупки украинских дронов и вопросов безопасности. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в соцсетях.

По его словам, центральной темой переговоров стала реализация президентской инициативы Drone Deal.

«Главная цель визита украинской команды – технические переговоры для подготовки подписания соглашения по покупке украинских дронов, реализация которой предусматривает также возможность создания совместных украинско-американских производств», – написал Умеров.

По его словам, украинская делегация провела встречи с представителями Пентагона, Конгресса и ВС США, на которых обсуждались расширение сотрудничества и модернизация беспилотных платформ. Киев представил собственный опыт в разработке воздушных, морских и наземных дронов, которые вызвал значительный интерес у союзников, указал секретарь СНБО. Отдельное внимание на переговорах было уделено механизму PURL, предусматривающему закупку американских вооружений и боеприпасов за счет средств Евросоюза. В частности, речь шла о планах поставок на 2026 год.

Умеров отметил, что Украина остается одним из мировых лидеров в сфере беспилотных технологий, а партнерство в этой области способствует укреплению общей безопасности.