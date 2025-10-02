USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Напали на синагогу

14:00 592

На посетителей синагоги в Манчестере напал преступник с ножом, сообщает Sky News. Инцидент произошел около 9:30 2 октября в синагоге еврейской общины Хитон-Парк на Миддлтон-Роуд.

По словам очевидцев, преступник сначала въехал в толпу людей на автомобиле, а после набросился на них с ножом.

По данным сотрудников правоохранительных органов, нападавшего, предположительно, ликвидировали. «Был застрелен один человек, предположительно, преступник», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и скорой помощи.

Инцидент произошел в священный для евреев день – Йом Кипур. В ознаменование этого дня они посещают синагоги и начинают 25-часовой пост.

Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 244
Парламент Армении обсудит мирный договор с Азербайджаном
13:40 789
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 396
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 971
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
12:57 2305
Украина готовит атаку на Крым?
12:50 1740
Лидер Албании подшутил над Макроном: Трамп положил конец конфликту между нами и Азербайджаном
12:36 2449
Племянника экс-главы АзТВ требуют приговорить к 12 годам
12:30 2002
Контрабанда из Ирана: задержаны азербайджанские таможенники
11:39 3290
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
09:45 4977
Асада пытались отравить в Москве
11:18 3304

