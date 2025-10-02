Напали на синагогу

На посетителей синагоги в Манчестере напал преступник с ножом, сообщает Sky News. Инцидент произошел около 9:30 2 октября в синагоге еврейской общины Хитон-Парк на Миддлтон-Роуд.

По словам очевидцев, преступник сначала въехал в толпу людей на автомобиле, а после набросился на них с ножом.

По данным сотрудников правоохранительных органов, нападавшего, предположительно, ликвидировали. «Был застрелен один человек, предположительно, преступник», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и скорой помощи.

Инцидент произошел в священный для евреев день – Йом Кипур. В ознаменование этого дня они посещают синагоги и начинают 25-часовой пост.