BP вкладывается в иракский Киркук

Британская компания BP планирует инвестировать до 25 миллиардов долларов в разработку нефтегазовых месторождений Киркука в Ираке, сообщает агентство Reuters.

Согласно контракту, первоначальный объем добычи углеводородов установлен на уровне 328 тыс. баррелей в сутки.

«Этот показатель станет отправной точкой для начала действия контракта, а любое превышение будет достигаться за счет дополнительных разработок», — отметил вице-премьер, министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани.

В рамках соглашения BP будет сотрудничать с иракскими государственными компаниями North Oil Company (NOC) и North Gas Company (NGC) для восстановления и расширения добычи на куполах Баба и Аванах месторождения Киркук, а также на трех соседних месторождениях — Джамбур, Бай Хасан и Хаббаз.

По данным отраслевых источников, успешная реализация проекта, находящегося на начальной стадии, будет способствовать возобновлению поставок нефти по нефтепроводу Киркук — Джейхан. Этот крупнейший нефтепровод Ирака протяженностью 970 километров соединяет месторождения Киркука с Турцией.

В свою очередь, Financial Times сообщает, что новый председатель совета директоров BP Plc Альберт Манифолд дал понять о возможной дальнейшей продаже активов, отметив сотрудникам, что глобальный бизнес компании стал «слишком сложным».

Манифолд, вступивший в должность 1 октября, считает важным «тщательно пересмотреть портфель» и оперативно принять меры для укрепления бизнеса и увеличения прибыли акционеров, говорится в служебной записке, ставшей доступной изданию.

«Некоторые из активов, которыми мы сейчас владеем, могут быть более ценными для других. Но, вероятно, есть и другие активы, для которых мы являемся лучшими владельцами», — полагает председатель совета директоров.

BP поставила цель привлечь до $20 млрд от продажи активов к 2027 году, чтобы снизить чистый долг с текущих $26 млрд до $14–18 млрд. В рамках этой стратегии компания уже начала продажу бизнеса по производству смазочных материалов Castrol, который в первом полугодии показал EBIT в $483 млн, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее BP сообщала, что назначение Манифолда станет поводом для «тщательного пересмотра» бизнес-модели и стратегии компании. Новый председатель совета директоров подчеркнул необходимость «действовать безотлагательно» для оздоровления бизнеса и пообещал «обеспечить максимальную оценку для акционеров».

Кроме сложной структуры, он также отметил «низкий уровень рентабельности» и «значительный объем задолженности» компании.