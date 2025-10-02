Макрон и Пашинян обсудили «Маршрут Трампа»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.
Had a productive meeting in Copenhagen with President @EmmanuelMacron on the margins of the EPC Summit. We reaffirmed the strategic 🇦🇲-🇫🇷 partnership, discussed regional developments, the Washington Peace Summit outcomes & TRIPP project.— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 2, 2025
Grateful for France’s steadfast support. pic.twitter.com/5CYrueKP87
«Провел продуктивную встречу с президентом Эммануэлем Макроном. Мы подтвердили стратегическое партнерство Армении и Франции, обсудили региональные события, итоги Вашингтонского саммита и проект TRIPP. Благодарен Франции за неизменную поддержку», — отметил Пашинян.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Вашингтоне 7–8 августа. В ходе визита при посредничестве президента США Дональда Трампа лидеры Азербайджана и Армении подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме того, главы МИД двух стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.