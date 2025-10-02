USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Макрон и Пашинян обсудили «Маршрут Трампа»

14:52 834

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Провел продуктивную встречу с президентом Эммануэлем Макроном. Мы подтвердили стратегическое партнерство Армении и Франции, обсудили региональные события, итоги Вашингтонского саммита и проект TRIPP. Благодарен Франции за неизменную поддержку», — отметил Пашинян.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Вашингтоне 7–8 августа. В ходе визита при посредничестве президента США Дональда Трампа лидеры Азербайджана и Армении подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме того, главы МИД двух стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.

Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 41
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 7545
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 1127
В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение обновлено 16:24
16:24 1787
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
15:59 1702
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
15:38 1669
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони фото
15:05 2484
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 1722
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир обновлено 15:29
15:29 3404
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 689
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 1717

ЭТО ВАЖНО

Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 41
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 7545
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 1127
В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение обновлено 16:24
16:24 1787
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
15:59 1702
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
15:38 1669
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони фото
15:05 2484
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 1722
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир обновлено 15:29
15:29 3404
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 689
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 1717
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться