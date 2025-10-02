USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Дуров запускает лабораторию в Казахстане

15:08 1007

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров намерен открыть в Казахстане лабораторию искусственного интеллекта. Об этом он заявил на форуме Digital Bridge 2025, который проходит в Астане.

«Я с гордостью объявляю, что сегодня мы открываем здесь, в этом здании (форум проходит в выставочном центре Expo), специализированную лабораторию искусственного интеллекта – Alem AI», – приводит слова Дурова Tengrinews.kz.

Он отметил, что первым проектом станет «совместная инициатива Telegram и суперкомпьютерного кластера Казахстана».

Как сообщает Nur.kz, Дуров рассказал, что в последние несколько месяцев команда Telegram работала над новой технологией на стыке блокчейна и ИИ. По его словам, она позволит более одному миллиарду пользователей получать доступ к функциям искусственного интеллекта, которые будут создаваться децентрализованной компьютерной системой в приватном режиме.

Отметим, что это не первый визит Дурова в Казахстан – ранее он посещал страну в июле 2024 года. В настоящее время создатель мессенджера находится под следствием и надзором во Франции. Его обвиняют в отказе предоставлять информацию по официальным запросам, соучастии в распространении вредоносных программ и изображений с участием несовершеннолетних, а также в отмывании средств, полученных преступным путем.

Ему запрещено покидать территорию Франции без разрешения правоохранительных органов. В мае 2025 года суд отклонил просьбу Дурова о выезде в Норвегию для участия в «Форуме свободы».

Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 48
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 7549
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 1132
В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение обновлено 16:24
16:24 1791
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
15:59 1705
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
15:38 1669
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони фото
15:05 2487
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 1723
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир обновлено 15:29
15:29 3406
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 690
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 1719

