Дуров запускает лабораторию в Казахстане

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров намерен открыть в Казахстане лабораторию искусственного интеллекта. Об этом он заявил на форуме Digital Bridge 2025, который проходит в Астане.

«Я с гордостью объявляю, что сегодня мы открываем здесь, в этом здании (форум проходит в выставочном центре Expo), специализированную лабораторию искусственного интеллекта – Alem AI», – приводит слова Дурова Tengrinews.kz.

Он отметил, что первым проектом станет «совместная инициатива Telegram и суперкомпьютерного кластера Казахстана».

Как сообщает Nur.kz, Дуров рассказал, что в последние несколько месяцев команда Telegram работала над новой технологией на стыке блокчейна и ИИ. По его словам, она позволит более одному миллиарду пользователей получать доступ к функциям искусственного интеллекта, которые будут создаваться децентрализованной компьютерной системой в приватном режиме.

Отметим, что это не первый визит Дурова в Казахстан – ранее он посещал страну в июле 2024 года. В настоящее время создатель мессенджера находится под следствием и надзором во Франции. Его обвиняют в отказе предоставлять информацию по официальным запросам, соучастии в распространении вредоносных программ и изображений с участием несовершеннолетних, а также в отмывании средств, полученных преступным путем.

Ему запрещено покидать территорию Франции без разрешения правоохранительных органов. В мае 2025 года суд отклонил просьбу Дурова о выезде в Норвегию для участия в «Форуме свободы».