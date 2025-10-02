Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение создать платформу для диалога с «российскими демократическими силами в изгнании», говорится в решении организации от 1 октября 2025 года.

«Исторический день в Совете Европы», — прокомментировал это решение у себя в телеграм главный лоббист этого проекта Владимир Кара-Мурза.

По его словам, это «де-факто» решение о создании российской оппозиционной делегации в ПАСЕ: «Теперь и Россия, и Беларусь — единственные европейские страны, находящиеся вне Совета, — получат голос в старейшей и крупнейшей европейской организации. Во время дебатов многие парламентарии подчеркивали, что лучшая гарантия мирной и безопасной Европы — это демократическая Россия. Будем работать вместе, чтобы сделать это реальностью».

Решению предшествовали довольно жаркие дебаты, в ходе которых представители Украины настаивали на формировании «платформы» из «настоящих борцов» с Кремлем — воюющих против России представителей легиона «Свобода России» и Русского добровольческого корпуса, а также представителей коренных народов, которых угнетает российский империализм.

В итоге решение создать платформу для диалога с российской оппозицией в изгнании поддержало подавляющее большинство: «за» проголосовали 80 европейских депутатов, четверо (представители Украины, Турции, Великобритании и Испании) воздержались.