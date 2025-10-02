USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»

15:59 1712

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение создать платформу для диалога с «российскими демократическими силами в изгнании», говорится в решении организации от 1 октября 2025 года.

«Исторический день в Совете Европы», — прокомментировал это решение у себя в телеграм главный лоббист этого проекта Владимир Кара-Мурза.

По его словам, это «де-факто» решение о создании российской оппозиционной делегации в ПАСЕ: «Теперь и Россия, и Беларусь — единственные европейские страны, находящиеся вне Совета, — получат голос в старейшей и крупнейшей европейской организации. Во время дебатов многие парламентарии подчеркивали, что лучшая гарантия мирной и безопасной Европы — это демократическая Россия. Будем работать вместе, чтобы сделать это реальностью».

Решению предшествовали довольно жаркие дебаты, в ходе которых представители Украины настаивали на формировании «платформы» из «настоящих борцов» с Кремлем — воюющих против России представителей легиона «Свобода России» и Русского добровольческого корпуса, а также представителей коренных народов, которых угнетает российский империализм.

В итоге решение создать платформу для диалога с российской оппозицией в изгнании поддержало подавляющее большинство: «за» проголосовали 80 европейских депутатов, четверо (представители Украины, Турции, Великобритании и Испании) воздержались.

Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 54
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 7554
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 1141
В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение обновлено 16:24
16:24 1796
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
15:59 1713
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
15:38 1672
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони фото
15:05 2489
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 1724
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир обновлено 15:29
15:29 3407
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 690
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 1720

ЭТО ВАЖНО

Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 54
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 7554
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 1141
В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение обновлено 16:24
16:24 1796
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
15:59 1713
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
15:38 1672
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони фото
15:05 2489
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 1724
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир обновлено 15:29
15:29 3407
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 690
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 1720
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться