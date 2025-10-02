USD 1.7000
В Стамбуле произошло землетрясение

В районе Мраморного моря произошло землетрясение магнитудой 5,0, толчки от которого ощутили жители крупнейшего турецкого мегаполиса – Стамбула. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте, землетрясение произошло около 15:55 по Баку. Эпицентр находился в районе Мармара-Эреглиси – города и района в провинции Текирдаг, расположенной примерно в 90 километрах к западу от Стамбула, на северном побережье Мраморного моря.

Как сообщают турецкие СМИ, жители мегаполиса, особенно западных районов, отчетливо ощутили подземные толчки. В ряде квартир и офисов зашаталась мебель, а посетители ресторанов и кафе поспешили покинуть помещения, опасаясь повторных сейсмических ударов.

В Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 5,0, которое ощутили жители Стамбула и прилегающих провинций.

Об этом сообщило турецкое Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

На данный момент официальной информации о жертвах или серьезных разрушениях не поступало.

