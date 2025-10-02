Украина ответит блэкаутом в Москве

Украина намерена найти необходимое оружие и провести операции для организации блэкаута в Москве в качестве симметричного ответа на возможное массовое отключение света в Киеве. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью «Укринформ».
Так Гнатов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в конце сентября пообещал «пропорциональный ответ» на попытки вызвать зимой блэкаут в Киеве.
«Любое действие будет точно иметь противодействие», — указал начальник генштаба.
Далее он признал, что ВСУ испытывают трудности с количеством дальнобойных ракет, которые необходимы для достижения преимущества.