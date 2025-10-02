USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Иран стал сильнее в 10 раз

16:42 1154

Вооруженные силы Ирана в 10 раз нарастили свой наступательный потенциал со времен 12-дневной войны с Израилем. Об этом заявил генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Неджат.

«Если вдруг сионистский режим снова совершит ту же ошибку (имеется в виду нападение Израиля на Иран в июне), наши наступательные возможности уже в 10 раз больше, чем во время 12-дневной войны», - цитирует его иранская гостелерадиокомпания.

По его словам, Иран также «устранил все недостатки обороны, выявленные в ходе предыдущего конфликта».

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран осуществил ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 64
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 7559
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 1155
В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение обновлено 16:24
16:24 1802
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
15:59 1720
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
15:38 1675
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони фото
15:05 2494
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 1726
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир обновлено 15:29
15:29 3413
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 690
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 1721

ЭТО ВАЖНО

Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 64
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 7559
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 1155
В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение обновлено 16:24
16:24 1802
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
15:59 1720
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
15:38 1675
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони фото
15:05 2494
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 1726
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир обновлено 15:29
15:29 3413
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 690
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 1721
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться