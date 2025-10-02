Иран стал сильнее в 10 раз

Вооруженные силы Ирана в 10 раз нарастили свой наступательный потенциал со времен 12-дневной войны с Израилем. Об этом заявил генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Неджат.

«Если вдруг сионистский режим снова совершит ту же ошибку (имеется в виду нападение Израиля на Иран в июне), наши наступательные возможности уже в 10 раз больше, чем во время 12-дневной войны», - цитирует его иранская гостелерадиокомпания.

По его словам, Иран также «устранил все недостатки обороны, выявленные в ходе предыдущего конфликта».

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран осуществил ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.